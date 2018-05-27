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12萬請「無良月嫂」害寶寶長紅疹　她崩潰：想抱娃跳樓

生活中心／綜合報導2018/05/27 15:27
▲方女控訴該名月嫂疑似為了省事，竟然用薑水幫初生嬰兒洗澡，洗完也沒擦乳液保濕，結果寶寶最後患得嚴重濕疹，整個臉上都長滿紅紅的疹子。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.5.27）
▲方女控訴該名月嫂疑似為了省事，竟然用薑水幫初生嬰兒洗澡，洗完也沒擦乳液保濕，結果寶寶最後患得嚴重濕疹，整個臉上都長滿紅紅的疹子。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.5.27）

許多媽媽在生完寶寶之後，因身體不適又得照顧新生兒，會選擇花錢請「月嫂」來幫忙坐月子，不過台中市卻有一名方姓媽媽上網崩潰控訴，表示自己在去年生下一對雙胞胎後，月花將近 12 萬元僱請 24 小時月嫂，卻遇到了一位「沒良心的月嫂」！方女氣得寫下千字文，名列這名月嫂的 7 大惡行；例如疑似故意把月子餐放在太陽下曝曬 2 個多小時才拿給她吃，讓她吃壞肚子，甚至還害寶寶得到嚴重濕疹等等。網友看了紛紛留言痛批：「太誇張了吧！」、「這月嫂來騙吃騙喝的喔！」


許多媽媽在生完寶寶之後，因身體不適又得照顧新生兒，會選擇花錢請「月嫂」來幫忙坐月子。圖中人物與新聞無關。（示意圖／翻攝自微信 , 2018.5.27）

根據方女在臉書社團「爆料公社」中的 PO 文寫道，她在去年 9 月生下一對雙胞胎，花了 11 萬 8200 元請來一名 24 小時月嫂幫忙坐月子，還花了 6 萬元買月子餐補身體，「結果我們遇到一個『用嘴巴做事沒良心』的月嫂，我都不知道冥冥之中我跟小孩默默的被殘害！」

方女怒氣難消地列出該名月嫂的 7 大惡行，例如用熱薑水在廁所擦身時，月嫂卻跑回房間吹冷氣「納涼」，讓全身還冒汗的方女回房時，被冷氣吹到著涼，最後身體不適求助中醫。還有月嫂疑似故意把月子餐放在太陽底下曝曬了 2 個多小時才拿給她吃，導致她常常吃到壞掉的餐點，不時會拉肚子。

文中更控訴，該名月嫂疑似為了省事，竟然用擦身體的薑水幫初生嬰兒洗澡，還對他們謊稱說，這樣可以使嬰兒的血液循環更好；嬰兒排便了，也直接在沒有溫水的洗手台上沖洗，洗完之後也沒有擦乳液保濕，結果最後患得嚴重濕疹，整個臉上都長滿紅紅的疹子。


方女在臉書社團「爆料公社」中 PO 文，怒氣難消地列出該名月嫂的 7 大惡行。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.5.27）

方女崩潰說道：「直到那個月嫂走了，我因月子沒做好去社團求助找到另一名月嫂來幫我，我才頭腦清楚明白。那時有好幾次我身體不舒服到都想抱著小孩直接跳樓算了」；她也表示，自己後來靠著第二個月嫂以及網友的陪伴，讓她分散了注意力，如今已向消基會申訴調解。

網友們看了方女的慘痛經歷，也紛紛留言痛罵：「這月嫂一看就知道沒經驗來騙吃騙喝的」、「遇到這種油條月嫂，真的傷錢、傷身，又傷心」、「好恐怖喔！寶寶的皮膚細嫩，擦薑水太刺激了吧！」、「10 幾萬元請來的月嫂這種品質，還不如去住月子中心了」、「好像花錢請人來度假一樣...」

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關鍵字月嫂坐月子無良
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