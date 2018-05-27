北市高溫飆破38度 台電：供電無虞

（中央社記者朱則瑋台北27日電）中央氣象局觀測，台北市氣溫今天一度飆破攝氏38度，創下新高，台電公司表示，目前備轉容量都還在6%以上，電力供應無虞。
中央氣象局觀測，今天上午11時17分，台北市氣溫飆到攝氏38.2度，是今年全台新高溫，上一次5月最高溫是1991年的37.7度，時隔27年，今天上午台北氣溫再創5月新高。
根據台電公司資料統計，截至下午2時40分為止，目前用電量為2859.9萬瓩，最高用電量估計3000萬瓩，預估尖峰備轉容量率約6.11%。
台電公司發言人徐造華今天向中央社記者說，由於適逢假日，用電量需求本來就比較低，加上台中火力發電廠等機組完成歲修後，陸續歸隊，有效提升用電調度彈性，電力無虞；預計到6月中旬備轉容量都可以維持在6%左右，而到6月下旬則會降至5%，到時台電對於設備運轉及維護會更加謹慎小心。
原子能委員會審查核二廠2號機再轉，明天將到現場視察，並召開審查會議，預估6月初完成審查，徐造華指出，目前估測都沒有把核二2號機發電量算進去，假使核二可以順利歸隊，對於整體用電調度及電力穩度絕對是大大提升，台電公司會尊重原能會審查權責，盡量提供審查小組相關資料。（編輯：趙蔚蘭）1070527