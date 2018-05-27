北市高溫飆破38度 台電：供電無虞

（中央社記者朱則瑋台北27日電）中央氣象局觀測，台北市氣溫今天一度飆破攝氏38度，創下新高，台電公司表示，目前備轉容量都還在6%以上，電力供應無虞。

中央氣象局觀測，今天上午11時17分，台北市氣溫飆到攝氏38.2度，是今年全台新高溫，上一次5月最高溫是1991年的37.7度，時隔27年，今天上午台北氣溫再創5月新高。

根據台電公司資料統計，截至下午2時40分為止，目前用電量為2859.9萬瓩，最高用電量估計3000萬瓩，預估尖峰備轉容量率約6.11%。

台電公司發言人徐造華今天向中央社記者說，由於適逢假日，用電量需求本來就比較低，加上台中火力發電廠等機組完成歲修後，陸續歸隊，有效提升用電調度彈性，電力無虞；預計到6月中旬備轉容量都可以維持在6%左右，而到6月下旬則會降至5%，到時台電對於設備運轉及維護會更加謹慎小心。