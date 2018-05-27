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設計力象徵國力 教育部：努力提升設計人才薪資

中央社2018/05/27 15:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北27日電）教育部政務次長姚立德今天說，今年金點新秀設計獎最佳設計獎得主，可獲得海外培訓計畫初審甄選資格，入選即可到海外留學，未來也會和經濟部合作，努力提升設計人才畢業薪資。

經濟部與教育部共同舉辦2018金點新秀設計獎，今天進行頒獎典禮，經濟部政務次長龔明鑫、教育部政務次長姚立德皆出席，姚立德致詞時說，今年設計獎為了減少參賽學生的費用負擔，經濟部跟教育部共同分擔場地費，大學可透過高等教育深耕計畫，補助參賽學生材料等相關費用。

姚立德指出，設計力象徵了國家競爭力，因此，今年獲得金點新秀設計獎最佳設計獎得主，將可直接獲得「藝術與設計菁英海外培訓計畫」初審甄選資格，只要獲選就能到海外優秀設計相關大學、企業學習，且每年至少補助新台幣150萬元，讓這些優秀的設計人才的才華，可以進一步培訓。

姚立德說，台灣有超過10萬多名藝術設計類學生，沒有理由沒辦法把設計長才好好發揮，希望設計系學生畢業後，薪資所得可以跟在學校的努力程度成正比，教育部會跟經濟部合作，想辦法提升設計人才畢業後薪資。

龔明鑫指出，台灣過去硬體能力強，但單純只有靠硬體，創造價值及毛利都很低，應在硬體上再增加設計力創新力，這樣價值就可無限延伸，這次設計獎展現台灣設計實力，這現象非常值得鼓勵，經濟部也承諾，2年內將把台灣創意設計中心升格成設計研究院，提升台灣設計能量。（編輯：蘇志宗）1070527

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