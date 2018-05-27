設計力象徵國力 教育部：努力提升設計人才薪資

（中央社記者朱則瑋台北27日電）教育部政務次長姚立德今天說，今年金點新秀設計獎最佳設計獎得主，可獲得海外培訓計畫初審甄選資格，入選即可到海外留學，未來也會和經濟部合作，努力提升設計人才畢業薪資。

經濟部與教育部共同舉辦2018金點新秀設計獎，今天進行頒獎典禮，經濟部政務次長龔明鑫、教育部政務次長姚立德皆出席，姚立德致詞時說，今年設計獎為了減少參賽學生的費用負擔，經濟部跟教育部共同分擔場地費，大學可透過高等教育深耕計畫，補助參賽學生材料等相關費用。

姚立德指出，設計力象徵了國家競爭力，因此，今年獲得金點新秀設計獎最佳設計獎得主，將可直接獲得「藝術與設計菁英海外培訓計畫」初審甄選資格，只要獲選就能到海外優秀設計相關大學、企業學習，且每年至少補助新台幣150萬元，讓這些優秀的設計人才的才華，可以進一步培訓。