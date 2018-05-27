NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大谷首度對決田中　扛四番先發上陣搞女大生挨告　周伯勳工作恐不保什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

鴻海FII將A股掛牌 具三大指標意義

中央社2018/05/27 15:40
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海集團旗下工業富聯（簡稱FII）即將以A股在上海證交所上市掛牌，具有相當程度的指標意義，可從鴻海集團本身、大陸對台政策、以及兩岸資本市場等三個面向觀察。

鴻海集團董事長郭台銘曾多次表示，富士康將全力推動智慧製造，「把工廠轉型成為智慧製造基地」，並且要在大陸先進實體經濟中，扮演推動互聯網、大數據和人工智慧的重要角色；FII這次掛牌A股，正是鴻海集團布局工業互聯網的具體展現，

FII新股以人民幣13.77元公開發行，本益比估約17.09倍，雖然比外界早先推算近23倍本益比的預期為低，不過投資人普遍看好獲得政策支持的FII，應可搭上這波大陸物聯網市場熱潮，股價成長空間可期，鴻海集團日後籌資規模也將更擴大。

從大陸對台政策的角度來看，FII在2月1日向上海證交所送件申請，3月8日中國證監會過關，「過會」時間僅36天，5月11日取得證監會核准FII公開發行的批文，過程也只有2個多月。

FII「光」速通過A股上市審查，走的是「即報即審」的特殊通道，檯面上理由是FII符合「中國製造2025」政策方向，因而獲得大陸官方支持，而事實上，北京這次為FII量身打造的「綠色通道」已成為台灣企業界話題，惹得一些企業主「心動」，導致「A股上市潮」暗潮流動，FII磁吸效應是否進一步發酵，有待觀察。

最後，從兩岸股市來看，陸股本益比與市場週轉率雙高，相對於台股，企業在陸股掛牌可享有更多的溢價紅利，FII就是近年來最受關注的指標案例。

不過，陸股受到人為因素及政治力的干預更甚於台股，今天開通綠色通道，明天或可能祭出紅色警戒，陸股的機會與風險，聰明的企業主自會審慎考量。（編輯：陸倩瑤）1070527

北島中風後拾畫筆 巴黎首辦畫張花冠訪土耳其遺失錢包 敘...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan