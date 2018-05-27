鴻海FII將A股掛牌 具三大指標意義

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海集團旗下工業富聯（簡稱FII）即將以A股在上海證交所上市掛牌，具有相當程度的指標意義，可從鴻海集團本身、大陸對台政策、以及兩岸資本市場等三個面向觀察。

鴻海集團董事長郭台銘曾多次表示，富士康將全力推動智慧製造，「把工廠轉型成為智慧製造基地」，並且要在大陸先進實體經濟中，扮演推動互聯網、大數據和人工智慧的重要角色；FII這次掛牌A股，正是鴻海集團布局工業互聯網的具體展現，

FII新股以人民幣13.77元公開發行，本益比估約17.09倍，雖然比外界早先推算近23倍本益比的預期為低，不過投資人普遍看好獲得政策支持的FII，應可搭上這波大陸物聯網市場熱潮，股價成長空間可期，鴻海集團日後籌資規模也將更擴大。