張花冠訪土耳其遺失錢包 敘利亞難民拾獲

沐達爾並未將錢包據為己有，反而根據錢包內的名片資料，請求會中文的友人協助聯繫嘉義縣政府，並撥打國際長途電話告知張花冠錢包被撿到的消息。

但是，當張花冠結束行程準備返台時，卻發現錢包在伊斯坦堡阿塔圖爾克機場遺失，被一名敘利亞難民沐達爾（Mudar Elhuran）撿到。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，張花冠本月中旬訪問土耳其伊斯坦堡時，特別去探望台灣NGO（非政府組織）協助成立的敘利亞難民小學，並捐贈700個不鏽鋼水壺。

（中央社記者江俊亮嘉義縣27日電）嘉義縣長張花冠本月中旬訪問土耳其遺失錢包，被一名敘利亞難民拾獲，這名難民並未將錢包據為己有，反而依名片資料聯繫張花冠，由駐土耳其代表處協助領回。

縣府立即連絡中華民國駐土耳其代表處（駐安卡拉台北經濟文化代表團），由代表鄭泰祥協助聯繫伊斯坦堡警方，在土耳其警察歐瑪（Omer Koc）的幫忙下領回錢包。

鄭泰祥也代表張花冠致贈禮品給拾獲錢包的敘利亞難民沐達爾、土耳其警察歐瑪，感謝沐達爾的拾金不昧以及歐瑪的協助幫忙。

新聞稿指出，張花冠在遺失錢包前，曾慰問敘利亞難民小學，而遺失錢包又由敘利亞難民拾獲，好像冥冥中有股力量牽引，也見證愛心無國界。（編輯：吳協昌）1070527