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參訪大企業 澎湖鎮海師生跨海職業探索

中央社2018/05/27 15:44
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃瑞弘、陳婕翎台北27日電）澎湖縣鎮海國中36名師生從今天起進行為期一週的職業參訪課程，在國立政治大學EMBA班聯會協助下，將學習場景由澎湖拉到台灣各大企業領域，進行參訪與實作體驗。

鎮海國中師生今天從澎湖出發，以桃園作為起點，展開北部企業探訪之旅，融合國中職涯課程，藉身為各行各業經理人的EMBA校友媒合，讓學生實地走訪12所大型企業進行職業試探，藉此有機會了解自身所長，提供多元學習選擇。

長期推動「城鄉共學」的鎮海國中校長吳憶如坦言，對澎湖或其他離島的學生而言，因為島上資源有限，高中不多、公司工廠規模小，甚至身邊的大人也沒有多元職業經驗，當面臨未來人生規劃時，因無從參考，而侷限學生對於職業的想像。

「就算學校積極推動職涯教學，但許多孩子感興趣的職業體驗在澎湖是找不到的。」吳憶如表示，所幸透過這次參訪學生可藉由分組規劃旅遊行程、服裝打版、銀飾設計，甚至學習目前時下的建築建案等實作，了解企業組織文化、願景、產品研發、工作環境。

主辦單位表示，負責接待的企業包括桃園機場昇恆昌、草山金工、昇陽建設、曼都髮型、政大3D玩物工坊、五福旅行社、趨勢科技等12家大型企業。

這次參訪行業包含國中技藝學程各職群，如設計、藝術、土木與建築、機械、家政、商業與管理職群與餐旅職群等。吳憶如說，以實質職業探索課程，更能讓國中學生融入企業的精神與文化，發揮職人精神，感謝前教育部長、政大教授吳思華引薦。

政大EMBA班聯會副會長吳正華表示，EMBA班聯會從2012年起，每年都有回饋社會的慈善活動，但這次協助鎮海國中創下許多第一次，不僅是首次與外島偏鄉學校合作，更是第一次規劃職業參訪之旅，「希望透過『做中學』的職業互動課程，在孩子心中埋下一顆種子，做職涯規劃時能更有頭緒。」（編輯：陳政偉/陳清芳）1070527

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