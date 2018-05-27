參訪大企業 澎湖鎮海師生跨海職業探索

（中央社記者黃瑞弘、陳婕翎台北27日電）澎湖縣鎮海國中36名師生從今天起進行為期一週的職業參訪課程，在國立政治大學EMBA班聯會協助下，將學習場景由澎湖拉到台灣各大企業領域，進行參訪與實作體驗。

鎮海國中師生今天從澎湖出發，以桃園作為起點，展開北部企業探訪之旅，融合國中職涯課程，藉身為各行各業經理人的EMBA校友媒合，讓學生實地走訪12所大型企業進行職業試探，藉此有機會了解自身所長，提供多元學習選擇。

長期推動「城鄉共學」的鎮海國中校長吳憶如坦言，對澎湖或其他離島的學生而言，因為島上資源有限，高中不多、公司工廠規模小，甚至身邊的大人也沒有多元職業經驗，當面臨未來人生規劃時，因無從參考，而侷限學生對於職業的想像。