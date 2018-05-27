六房媽過爐盛事　文化部長頒證授國家重要民俗

雲林縣神威顯赫而香火鼎盛的「六房媽」，原是大陸沿海民眾共同信仰的保護神，香火鼎盛，清朝順治甲午年間（公元1654年）距今已360年前，居住大陸的媽祖後裔，林氏六兄弟東遷渡海來台墾荒定居斗南他里霧「太高媽崙仔」，兄弟相議老姑婆（林氏後裔對天上聖母的暱稱）神威顯嚇，應奉請天上聖母金身隨同渡海，保佑全家族一帆風順，安全抵達目的地，為感念媽祖保佑，林氏兄弟共同奉祀，香火延綿不斷。

雲林縣一年一度的「六房媽過爐」宗教盛事，今（27）日清晨６時由縣長李進勇、立委張麗善等人士，自斗六市大北勢股紅壇發炮起駕過爐至虎尾鎮過溪股大庄部落，盛況一如往年，並在上午10時，由文化部長鄭麗君親抵頒發國家重要民俗證書。

六兄弟定居後，每年擇期共同參拜，之後家族人數越增，分六地往外發展，分居六處，起初仍定期，返回原奉祀地，共同參拜，時間日久，漸感交通不便，乃共商計畫，採由大北勢股、過溪股、斗南股、土庫股、五間厝股輪流奉祀方式，因而形成現今的一年一度過爐盛事。

今天清晨天剛亮，六房媽過爐除了5股36庄陣頭、信徒外，旅外的信徒也都趕回來參加起炮儀式，由縣長李進勇、立委張麗善、劉建國、斗六市長謝淑亞和六房媽會理事長吳錦宗等人三鳴炮後起轎，沿路更是有信眾準備飲料、點心，讓來自全國各地的上萬香客吃得平安。

六房媽過爐是項有神無廟盛大規模的媽祖搬家的民俗盛況，過爐當天吸引數萬信眾隨香參與，經縣政府在102年公告登錄「雲林六房媽過爐」活動為雲林的無形文化資產，並於106年在中華民國六房媽會和縣府的努力下，順利通過「國家重要民俗」活動審定，因而在過爐當天上午10時，由文化部長鄭麗君親抵新值事的過溪股大庄部落臨時紅壇，頒授「國家重要民俗－雲林六房媽過爐」證書，由中華民國六房媽會理事長領受。

鄭麗君表示，每年一度的過爐是六房媽信仰的重頭戲，過爐活動期間，在地居民幾乎家戶總動員，全心全力投入過爐遶境活動，充分展現雲林鄉親對六房媽的崇敬，更突顯在地居民的團結凝聚力和深厚情感，這也正是民俗文化資產最值得珍惜的地方。