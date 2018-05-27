台中南屯國民運動中心開幕　提升運動風氣

台中市南屯國民運動中心今日舉行開幕典禮，由市長林佳龍、運動局長王慶堂、立法委員張廖萬堅、市議員何文海、張耀中、朱暖英、劉士州等人共同啟用，宣告台中第三座國民運動中心與市民見面。

台中市南屯國民運動中心今（27）日開幕，是台中第三座開幕的國民運動中心，館內規畫室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室等設施，並將舉辦各項運動研習課程，提供多元運動服務。市長林佳龍表示，希望透過國民運動中心促進市民規律運動、保持健康，市府也會持續興建標準運動場館，提升運動風氣。

林佳龍表示，南屯區人口越來越密集，運動中心的啟用將可滿足在地運動需求，除了規畫多項運動設施，也與附近學校合作興蓋停車場，提供241個汽車車位及98個機車車位，解決在地停車問題。另外，南屯國民運動中心工程也獲得今年國家卓越建設獎，建築品質受到肯定。



▲台中第三座國民運動中心。（圖／柳榮俊 , 2018.5.27)



▲南屯國民運動中心室內溫水游泳池。（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.27)



▲南屯國民運動中心綜合球場。（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.27)

林佳龍說，市府推動國民運動中心是以10萬以上人口的行政區作為設置標準，目前已規畫9座，而海線雖然沒有超過10萬人口的行政區，但也擁有自己的生活圈，未來三井Outlet開幕後，也會帶來大量人潮，因此規話將在清水設置第10座國民運動中心，希望讓市民規律運動、促進健康。

台中明年將舉辦東亞青年運動會，為迎接這項奧運體系賽事，市府積極興建標準運動場館，將持續努力，讓台中成為運動城市。運動局指出，南屯國民運動中心館內規畫室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、桌球場、綜合球場等多元專業運動設施，也考量到停車空間與南屯國小停車場連通，市府也進行周邊動線、人行道及騎樓改善，確保學生進出安全。