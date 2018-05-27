鹽水竹埔特色產業推廣　粉鳥背笭活動好好玩

行政院農委會副主委李退之今（27）日在水土保持局台南分局長傅桂霖、竹埔社區發展協會理事長周忠信等人陪同下，一同出席台南鹽水區竹埔社區粉鳥背笭暨特色產業推廣活動，推廣在地鴿笭傳統文化、行銷鹽水地區農特產品及社區產業發展，帶動社區文化傳承及產業交流。

周忠信說，傳統文化與社區產業是農村發展的根基，但隨著現代化農村建設及環境變遷，早期傳統的農村環境及產業發展，已無法滿足現在人的生活需求；施放鴿笭傳統文化已面臨製作人才凋零、養鴿數量日益減少，以及紅腳笭競賽規模萎縮等困境。 竹埔社區發展協會希望藉由產業文化推廣活動，來傳承在地鴿笭文化，行銷在地農特產品，創造產業附加價值，提高農民收益，增加年輕人投入農村及農業的誘因。