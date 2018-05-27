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鹽水竹埔特色產業推廣　粉鳥背笭活動好好玩

記者黃文博／台南報導2018/05/27 16:20
▲農委會副主委李退之和水保局官員等一同出席台南鹽水區竹埔社區特色產業活動。（圖／水土保持局台南分局提供，2018.05.27）
▲農委會副主委李退之和水保局官員等一同出席台南鹽水區竹埔社區特色產業活動。（圖／水土保持局台南分局提供，2018.05.27）

行政院農委會副主委李退之今（27）日在水土保持局台南分局長傅桂霖、竹埔社區發展協會理事長周忠信等人陪同下，一同出席台南鹽水區竹埔社區粉鳥背笭暨特色產業推廣活動，推廣在地鴿笭傳統文化、行銷鹽水地區農特產品及社區產業發展，帶動社區文化傳承及產業交流。

周忠信說，傳統文化與社區產業是農村發展的根基，但隨著現代化農村建設及環境變遷，早期傳統的農村環境及產業發展，已無法滿足現在人的生活需求；施放鴿笭傳統文化已面臨製作人才凋零、養鴿數量日益減少，以及紅腳笭競賽規模萎縮等困境。 竹埔社區發展協會希望藉由產業文化推廣活動，來傳承在地鴿笭文化，行銷在地農特產品，創造產業附加價值，提高農民收益，增加年輕人投入農村及農業的誘因。 　　

今日活動在竹埔社區張聖宮廟前廣場熱鬧展開，由樂耘舞集、竹埔國小直笛隊等社區交流表演活動揭開序幕，並規畫有農村產品市集展售，以及鴿笭彩繪製作DIY、番茄果醬DIY、鴿笭起飛、木陀螺及竹陀螺DIY等體驗活動，透過在地居民、遊客及鹽水施放鴿笭的各部落共同參與，一同為鴿笭傳統文化延續而努力。 　　

李退之則表示，透過農村再生及農村區域亮點計畫，成功整合竹埔社區多年來累積的營造成果，讓這處古色古香的魅力聚落，成為旅行台灣詩路及鹽水老街的起點，同時也使在地居民對於擁有寶貴的文化資源而感到驕傲，期待這樣的氛圍及活力，也能拓展至鄰近社區，帶動鹽水區農村社區的整體共榮共生、永續發展。

關鍵字水土保持局竹埔社區李退之傅桂霖
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