瑞典電影大師柏格曼影展 　8月起完整放映38部

今年適逢瑞典電影大師英格瑪柏格曼百歲冥誕，金馬影展與台中市影視發展基金會二度合作，將於8月起在台中舉辦「柏格曼百年紀念影展」完整放映38部柏格曼長片系列作品，不僅是台灣史上最大規模的導演專題影展，也將是此次柏格曼國際聯展中，亞洲放映片量最多的地方。

台中市新聞局長卓冠廷表示，今年台中電影節除了10月的台中國際動畫影展之外，市府與台中市影視發展基金會特別與金馬影展合作，規畫柏格曼大師38部長片完整放映。除此之外，也為台中市民準備多場講座及「影癡」專屬優惠，鼓勵台中影迷一同感受柏格曼難以超越的光影魔力與藝術成就。