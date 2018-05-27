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瑞典電影大師柏格曼影展 　8月起完整放映38部

記者柳榮俊／台中報導2018/05/27 16:25
▲瑞典電影大師英格瑪柏格曼百歲冥誕，金馬影展與台中市影視發展基金會合作，將於8月起舉辦「柏格曼百年紀念影展」。（圖／台中市新聞局提供 , 2018.5.27)
▲瑞典電影大師英格瑪柏格曼百歲冥誕，金馬影展與台中市影視發展基金會合作，將於8月起舉辦「柏格曼百年紀念影展」。（圖／台中市新聞局提供 , 2018.5.27)

今年適逢瑞典電影大師英格瑪柏格曼百歲冥誕，金馬影展與台中市影視發展基金會二度合作，將於8月起在台中舉辦「柏格曼百年紀念影展」完整放映38部柏格曼長片系列作品，不僅是台灣史上最大規模的導演專題影展，也將是此次柏格曼國際聯展中，亞洲放映片量最多的地方。

台中市新聞局長卓冠廷表示，今年台中電影節除了10月的台中國際動畫影展之外，市府與台中市影視發展基金會特別與金馬影展合作，規畫柏格曼大師38部長片完整放映。除此之外，也為台中市民準備多場講座及「影癡」專屬優惠，鼓勵台中影迷一同感受柏格曼難以超越的光影魔力與藝術成就。

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，為籌備今年10月預計完工的中山73藝術電影放映空間，基金會特別加入今年全球柏格曼百年冥誕聯展行列，不僅為台中民眾帶來全系列經典回顧，更集結了台灣大師級影評講座，為中山73藝術電影放映空間正式營運暖身，期待中山73完工後，成為市民觀看藝術電影的場域，對於經典電影有更多認識，並培養美學欣賞能力與多元視野。


▲1982年電影《芬妮與亞歷山大》。（圖／台中市新聞局提供 , 2018.5.27)

新聞局表示，九度提名奧斯卡的柏格曼，是歐洲電影獎首位終身成就獎得主，也是獲頒坎城影展「超級金棕櫚」的第一人。伍迪艾倫尊稱他是「電影發明以來最偉大的創作者」，他以獨到的電影語言與近乎完美的影像風格，探究信仰、死亡、性愛、心理與虛實，深刻影響奇士勞斯基、柯波拉、馬丁史柯西斯、葛斯范桑、魏斯安德森、麥可漢內克、雷利史考特、拉斯馮提爾、大衛林區、達頓兄弟、朴贊郁、李安等全球知名導演。

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