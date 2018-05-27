影／第19屆全國躲避球錦標賽　一連3天在台東開戰

107年第19屆全國躲避球錦標賽將於5月31日至6月3日在台東縣舉行賽事，彰化縣溪州鄉溪州國小女童躲避球隊獲得張君雅社會福利慈善事業基金會的經費贊助，31日將至台東縣出征，溪州國小學生家長會長林俊雄27日特別捐贈比賽球衣給小將，謝林玉鷹文教基金會執行長鄭汝芬也鼓勵小將全力以赴，為11月份在韓國首爾舉行的世界盃躲避球賽取得「代表權」，為國爭光。



▲溪州國小學生家長會長林俊雄捐贈比賽球衣給球隊。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

溪州國小校長陳金煌表示，第19屆全國躲避球錦標賽參與比賽的隊伍非常踴躍，所有組別計有162個隊伍約2600名選手參加，香港也有組隊參賽，將進行為期3天的激烈賽事，希望溪州國小的選手能在本次賽會中榮獲佳績。

陳金煌指出，溪州國小躲避球隊戰力超強，參加全國錦標賽屢創佳績，今年女童隊更獲得彰化縣代表參賽權，龐大的經費讓學校感到困擾，張君雅社會福利慈善事業基金會獲悉，一口氣的答應全部負責，讓球隊不必為「經費」傷神。



▲107年第19屆全國躲避球錦標賽將在台東縣舉行賽事，溪州國小學生家長會長林俊雄捐贈比賽球衣給球隊，鼓勵小將全力以赴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

學生家長會長林俊雄也特別為球隊小將量身製做比賽球衣給小將，鄭汝芬也到現場為小選手們加油打氣，希望她們在這次賽會能將實力完全發揮，延續溪州國小歷年在全國賽優異的表現，為彰化縣爭取最高榮譽。

陳金煌說，女童躲避球隊學生受此鼓舞，已磨拳擦掌準備好在今年全國賽上大展身手，小將們有信心取得11月份出征韓國的「代表權」。