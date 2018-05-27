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紙箱戰紀開打 籲回收紙分類與國際接軌

中央社2018/05/27 16:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北27日電）台灣區造紙工業同業公會舉辦的第三屆創意紙箱賽事「紙箱戰紀」今天登場，今年以「重返三國」為主題，呼籲回收紙分類標準應與國際接軌，從求量進階求質時代。

造紙公會主辦的亞洲唯一大型創意紙箱賽事「紙箱戰紀」，今日假實踐大學體育館舉行， 以「重返三國」為主題，來自全國20餘所大專院校、超過200位師生參與。

比賽以「紙戰黃巾」及「赤壁大戰」兩輪賽制選出三國霸主，初賽兩道關卡圍繞紙分類設計，造紙公會希望能持續宣導正確回收分類，同時也呼籲本地回收紙分類標準與國際接軌，朝循環經濟的發展方向，從求量進階到求質時代。

造紙公會理事長何奕達致詞時表示，台灣造紙廠每年收購國內紙箱紙、牛皮紙、脫墨紙、代漿紙、雜誌紙等回收紙約300萬公噸，經過散漿、篩選、磨漿、成型的步驟再重新生產不同種類紙品，造紙業是幫助社會解決資源浪費、回收資源再利用、實踐循環經濟的模範生。

「紙箱戰紀」不僅是年輕學子展現創意實作的舞台，也是寓教於樂、傳遞紙類回收分類知識的平台，自去年起藉由關卡設計，將可回收紙類、不可回收紙類與紙容器三類的品項完整說明，特別是感熱紙、標籤貼紙、便利貼、蠟紙與複寫紙等不可回收的紙種，以及紙容器(廢鋁箔包、廢紙盒包、廢紙餐具) 應該跟著瓶罐類、不該雜入一般紙類回收。

根據造紙公會統計，去年國內回收紙收購量為241萬公噸，比前年減少16% (相當47萬公噸)，原因之一是造紙廠面對環保標準和廢棄物管理刑罰加嚴的壓力，無法一面維持國內收購量，同時概括承受雜紙、雜物衍生的廢棄物處理成本，因此去年起嚴格執行回收紙雜紙雜物容許率驗收，禁購含雜紙盒包、鋁箔包、紙餐具、感熱紙、複寫紙、甚或非紙類的混雜回收紙，要求正確分類。

何奕達表示，循環經濟是全球趨勢，也是政府重點政策，公會目前訂有回收紙分類驗收標準，但畢竟國內需求大於供給，每下愈況的回收紙品質困擾造紙廠。反觀日本、歐洲、中國大陸等地的回收紙分類標準有回收業組織參與制定和自我約束，分類分級嚴謹。呼籲政府相關單位能夠對台灣回收業者提供更積極行為，包括品質分級標準化、回收分類輔導、品質督導抽查，正本清源，才有真正的循環經濟。（編輯：趙蔚蘭）1070527

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