桃園婦人分屍案 犯嫌現場模擬釐清案情

檢警初步調查發現，陳男將簡婦殺害、分屍後，將軀幹、四肢及頭顱等屍塊分別放入2個塑膠箱及2個麻布袋內，並在冰箱內找到內臟；檢警昨晚在現場並未發現尖刀或利器，最後是在多把料理刀上查出有血跡反應。

桃園市發生駭人分屍案，陳姓老翁與妻子簡姓婦人去年第三度結婚，4天前兩人又口頭協議離婚，但簡婦25日為陳男送早餐後，竟遭陳男殺害、分屍，陳男偵訊時向警方坦承是為了財產分配問題才痛下殺手，訊後被依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署檢察官下午帶著陳男重返現場，模擬犯罪過程，陳男將簡婦的屍體肢解後，分別將裝了頭顱、屍塊的2袋麻布袋放在2樓，裝了四肢的2個塑膠箱則放在鐵皮加蓋的3樓，至於內臟則是冰存在1樓的冰箱中。

陳男向檢警坦承是用2把水果尖刀、1把菜刀、1支鐵鎚行凶，但面對檢警詢問整起犯罪經過，他稱已「完全記不起來」，經數十分鐘的犯罪模擬後，將陳男帶回桃園地檢署持續偵辦中。

桃園市警局桃園分局偵查隊分隊長簡國峻上午受訪表示，陳男與簡婦曾2度結離婚，常因財產吵架，坦承是財產分配問題，讓他心生不滿、萌生殺機。

檢警調查，陳男無家暴前科，曾擔任保全、司機等工作，據家屬說法，陳男過去常因工作不順，下班到家中就會有自殘行為，但無精神疾病等相關就診紀錄；檢方預計明天針對死者解剖驗屍，持續釐清案情。（編輯：李錫璋）1070527