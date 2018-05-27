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今日暖新聞》影／二林、大屯社大揪團關懷喜樂

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/27 16:44
▲彰化縣二林社區大學帶領二林、大屯社大100多名老師和學員，到喜樂保育院萬合院區舉辦一場歡樂的周末饗宴，喜樂憨兒、院民們有吃有玩、有說有笑歡度快樂星期天。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）
▲彰化縣二林社區大學帶領二林、大屯社大100多名老師和學員，到喜樂保育院萬合院區舉辦一場歡樂的周末饗宴，喜樂憨兒、院民們有吃有玩、有說有笑歡度快樂星期天。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

為了讓喜樂保育院120名師生享受美食歡樂假期，彰化縣二林社區大學主任謝日恆27帶領二林、台中大屯社區大學100多名老師和學員，帶著滿滿的愛心來到喜樂保育院萬合院區，幫保育院師生舉辦一場歡樂的周末饗宴，看到純真的喜樂憨兒、院民們玩得開懷大笑、吃得開心，社大師生都很感動，陪伴憨兒享受生命中單純的喜樂。

二林社區大學以「終身學習」為辦學理念，透過聘請優良師資，開設多元的實用課程，為社區居民營造出優質的學習環境。除了落實社區知識教育的普及外，更以行動積極實踐社會公益，連結台中大屯社區大學進入喜樂志工服務，用愛與溫暖充實喜樂孩子的生活。


▲二林、大屯社大老師和學員，到喜樂保育院萬合院區幫保育院師生舉辦一場歡樂的周末饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

今年二林社大精心籌辦規劃並結合各班學生，共同為喜樂的孩子打造出一場歡樂的周末饗宴。活動開場由喜樂師生獻上精彩舞蹈海草舞，活潑的律動與社大學生舞在一起，魅力四射，串起愛的樂章。


▲二林、大屯社大到喜樂保育院萬合院區舉辦周末饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

二林社大師生也帶來豐富的表演，其中以洪秀枝老師「搖滾車鼓藝陣班」最為亮眼，混合傳統與現代的民俗技藝呈現方式，實際感受傳統舞曲所蘊含的文化特色。喜樂保育院公關組長陳金秀表示，今天除了二林社區大學的全程陪伴外，來自台中大屯社區大學一台遊覽車的師生參與其中，並帶來驚奇的魔術表演，使得整場活動更顯溫馨與熱絡。


▲喜樂保育院萬合院區舉辦歡樂的周末饗宴，喜樂憨兒、院民們有吃有玩。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

大屯社大隊長陳家禾指出，與二林社大曾經有過幾次交流，進而獲知他們對於喜樂保育院的關懷與付出，著實令人感動，藉由這次聯誼機會，兩社區大學相互結合，用愛為喜樂孩子創造出難忘的快樂回憶。


▲二林、大屯社大到喜樂保育院萬合院區舉辦歡樂周末饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

謝日恆表示，透過志工的陪伴行動，希望帶給喜樂孩子不同的生活體驗，感謝社大陳麗紅老師帶領烘焙班精心的預備沁涼的冬瓜茶，加上鬆軟的小蛋糕，提供喜樂孩子們在玩樂外，同時品嘗社大學生手作的美食，活動組帶領團康遊戲，讓喜樂與二林、大屯社大的師生更加拉近彼此的情感。

喜樂保育院長林玉嫦表示，感謝二林社區大學長期對於喜樂的陪伴，不僅透過攝影、美學課的開設，擴充孩子們的學識與視野，開發他們的潛能，活出生命中的自信及美好，「很感謝再帶給孩子一個快樂的星期日」。

關鍵字社區大學喜樂保育院冬瓜茶志工海草舞
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