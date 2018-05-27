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中央社

江宜樺：陸迫航空公司改名 傷害台灣人感情

中央社2018/05/27 16:29
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶昆山27日電）前行政院長江宜樺今天受訪時說，大陸迫使台灣邦交國斷交、強迫國際航空公司更改台灣代稱是傷害台灣人民感情，但他對政府回應稱將嚴審大陸人士來台的做法，也不以為然。

江宜樺認為，兩岸關係現在進入惡性循環模式，雙方手段都是對抗性的，讓緊張局勢升高，他呼籲雙方政府冷靜思考，做什麼事對兩岸和諧發展有幫助，「不要把所有的事情做絕了，將來要做任何努力都會事倍功半。」

江宜樺以長風文教基金會董事長、香港城市特聘大學教授的身分，赴中國江蘇省昆山參加28日舉行的兩岸（昆山）產業合作論壇會，將擔任致詞嘉賓。他今天在昆山對媒體詢問政府將嚴審大陸人士來台時，表達上述看法。

布吉納法索24日與中華民國斷交後，陸委會表示將對「陸方官員及相關人士」來台嚴審。但江宜樺受訪時，受到日前部分媒體報導影響表示，台灣要對「所有來台交流」的人士嚴審，形同把每個人當成匪諜對待，這是一種「恐怖主義」的做法。

他說，這樣嚴苛、威權的手段會激起對岸民間的不滿，甚至可能進一步激起對岸反制措施。

江宜樺也強調，大陸逼迫國際民航公司改變登錄代稱為「中國台灣」，這是非常不必要的動作，不只打擊蔡英文政府的威信，也傷害台灣人民的感情。

江宜樺認為，在不接受「九二共識」的情況下，如果政府能提出實質上取代「九二共識」、能讓相關大國都滿意的兩岸方針，兩岸還是有機會恢復穩定的局面。但若一直都沒有可取代的共識，雙方衝突會越來越大。（編輯：朱建陵）1070527

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