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推展全民運動　彰化伸港鄉舉辦全鄉運動大會

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/27 16:49
▲彰化縣伸港鄉107年度全鄉暨社區全民運動大會，27個參賽隊伍的選手同場競技。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）
▲彰化縣伸港鄉107年度全鄉暨社區全民運動大會，27個參賽隊伍的選手同場競技。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

為推展全民運動，倡導正當休閒活動，改善社會風氣，促進國民身心健康，提高運動技術水準，彰化縣伸港鄉公所27日上午在伸港國中舉辦「伸港鄉107年度全鄉暨社區全民運動大會」，彰化縣長魏明谷期望參賽選手都能夠全力以赴，為自己奪得好成績。


▲伸港鄉107年度全鄉暨社區全民運動大會」，27個參賽隊伍的選手同場競技。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

魏明谷表示，運動是活力的展現，透過運動大會能促使地方團結，凝聚社區向心力、發揮合作互助精神，共同為伸港鄉拚建設與經濟發展。彰化縣政府建設在地不遺餘力，挹注經費要在伸港鄉建置烏溪自行車道，並與伸港鄉公所建立緊密關係，共同提升地方道路及排水建設，維護居民生命財產安全，他也預祝參賽選手們都有很好的成績。


▲伸港鄉107年度全鄉暨社區全民運動大會」，27個參賽隊伍的選手同場競技。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

伸港鄉長曾煥彰表示，感謝大家的支持與熱心參與，伸港鄉每年都舉辦運動大會，藉此提升運動風氣，多運動可以促進身體健康，他也提醒運動員及參賽選手運動之餘記得多補充水分、注意安全。


▲伸港鄉107年度全鄉暨社區全民運動大會」，27個參賽隊伍的選手同場競技。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

此次競賽項目分「國小男、女生組」、 「社會男、女子組」、「社區組」，計有田徑賽28個競賽項目，趣味競賽5個競賽項目，將有27個參賽隊伍的選手同場競技。


▲伸港鄉107年度全鄉暨社區全民運動大會」，27個參賽隊伍的選手同場競技。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

彰化縣政府積極推廣全民運動，打造彰化「人人想運動、處處可運動、時時能運動」場域，建立幸福宜居健康樂活長壽大縣，並結合大專院校、鄉鎮市社區的運動協會等舉辦許多運動賽事，並傾力推動運動333、健康久久久，透過各種趣味的活動，喚起全民對運動強身的重視，並從基層教育強化運動能量，培育運動人才。

關鍵字運動大會伸港鄉趣味競賽田徑賽運動333
社大揪團匯愛　保育院舉辦歡樂饗宴象棋錦標賽　上百位小棋士相互切磋

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