西沙觀光排除港澳居民 理由：軍事設施很敏感

（中央社台北27日電）現由中國控制的西沙群島，是北京勢力向南海擴張的中繼站。雖也開放觀光，但香港、澳門及其他外國公民仍被拒之門外，而官方給出的理由是「那裡有軍事設施，現在還很敏感」。
根據星島日報報導及已知資料，中國官方是在2013年9月開放境內民眾以參加組團方式，前往西沙群島的最大島嶼永興島及一些附屬島嶼，以及周邊特定海域旅遊。而除郵輪外，後來還開放水上飛機旅遊。
報導指出，在海南三亞的鳳凰島郵輪碼頭，目前有2艘郵輪定期前往西沙，行程4天3夜，須在船上住宿，但團費至少需要人民幣約5000元（新台幣2.35萬元）。
根據報導，即使費用不低，但搭乘郵輪前往西沙遊客相當多。開業初期，業者每月僅行駛3至4班，現在已增加到8到9班，卻仍應付不了日漸增加的遊客。
報導提到，郵輪從三亞航行10多個小時就進入西沙海域，遊客可登上全富島、鴨公島、銀嶼島及永興島遊覽，並可潛水、垂釣。搭乘水上飛機者則可前往羚羊島旅遊。
報導說，去過的中國境內遊客不但都表示「很值」，其中還有人說「不用擔心安全問題，這些島完全在我們中國控制之下，誰敢來招惹我們」？
然而，不論搭乘郵輪還是水上飛機前往西沙，港澳及外國公民至今仍然被謝絕參加。（編輯：邱國強/朱建陵）1070527