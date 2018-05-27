西沙觀光排除港澳居民 理由：軍事設施很敏感

（中央社台北27日電）現由中國控制的西沙群島，是北京勢力向南海擴張的中繼站。雖也開放觀光，但香港、澳門及其他外國公民仍被拒之門外，而官方給出的理由是「那裡有軍事設施，現在還很敏感」。

根據星島日報報導及已知資料，中國官方是在2013年9月開放境內民眾以參加組團方式，前往西沙群島的最大島嶼永興島及一些附屬島嶼，以及周邊特定海域旅遊。而除郵輪外，後來還開放水上飛機旅遊。

報導指出，在海南三亞的鳳凰島郵輪碼頭，目前有2艘郵輪定期前往西沙，行程4天3夜，須在船上住宿，但團費至少需要人民幣約5000元（新台幣2.35萬元）。