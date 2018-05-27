彰化縣議長盃象棋錦標賽　300位小棋士相互切磋

107年彰化縣體育會「議長盃」象棋錦標賽於27日上午在南瑤宮媽祖文化館舉行，彰化縣長魏明谷行掛帥禮，近300位象棋小棋士在棋盤上展開捉對廝殺，魏明谷期勉參加比賽的小選手們，都能都能展現君子風度，發揮運動家精神，以精湛的象棋技巧相互切磋，增進彼此的棋藝。

這次報名隊伍來自彰化縣內33所國小，開幕典禮後，即展開各組象棋比賽活動，分成低年級、中年級、高年級等3種組別，有將近300位象棋小棋士們，在南瑤宮媽祖文化館同場競技。



▲107年彰化縣體育會「議長盃」象棋錦標賽，近300位象棋小棋士們對奕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

魏明谷表示，象棋是益智遊戲，透過比賽對弈能學習毅力與專注力，培養思考、增強判斷力。象棋是有益身心活動，從小開始學習象棋訓練頭腦，長大後便具有邏輯思維、處理事務的思考能力，進而增進領導能力。他也鼓勵一般民眾，平日多參與棋藝活動，時常動腦活絡腦力，年老後較不會罹患痴呆，反應也比較快。



▲107年彰化縣體育會「議長盃」象棋錦標賽，近300位象棋小棋士們對奕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

象棋委員會主委吳鴻吉表示，彰化縣體育會象棋委員會主要目標與工作就是推廣象棋活動，積極從教學與舉辦比賽兩種方式來推動。用教學來引發年輕小朋友對象棋的興趣，這四年來已招收400多位同學，更舉辦多次比賽，讓喜愛象棋的朋友更有發揮的舞台。



▲107年彰化縣體育會「議長盃」象棋錦標賽，近300位象棋小棋士們對奕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

吳鴻吉指出，象棋活動是傳統文化的一部分，希望以後都能藉由象棋錦標賽，發揚優良傳統益智文化，讓象棋活動向下扎根，促進校際棋藝交流，培養青少年良好休閒活動，實現「棋士如林」的美好目標。