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499拉動中低階空機需求 宏達電、三星捉對厮殺

鉅亨網2018/05/27 17:00
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台灣手機市場出現連續 4 個月衰退，4 月銷售量跌破 50 萬大關僅達 49 萬支，電信三雄單門號 499 元低價吃到飽資費，恐衝擊 5 月以後綁約購機需求，但業界認為，高階機的衝擊較大，對中低階市場來說，反而可能拉動空機需求，宏達電 (2498-TW)、三星將在 6 月中低階手機市場捉對厮殺。

499 吃到飽資費吸引逾 200 萬人申辦，形成潛在的空機商機，即使不是所有人都會買新機，也有相當的比重，需要在市場上購買空機，價格帶將落在中低階市場；從 4 月的銷售情況來看，中低階手機的確是賣的比較好。

根據市調單位統計，即使非蘋陣營包括三星、華為、OPPO 等陸續推出旗艦機，但手機市況仍然相當清冷，再加上 499 資費的衝擊，市場擔心，5 月手機銷售可能更冷，但宏達電台灣區總經理陳柏諭則是透露，5 月中低階的空機反而上來，主要是因 499 的效益拉動。

宏達電新旗艦 U12 + 正式亮相，目前進行預購中，預計 6 月各電信商及通路全面開賣，另外，在中低市場上則由 Desire12 系列上陣，已先開賣 Desire12，Desire12 + 預計 6 月開賣，今年底前還將有價格帶落在 1.5 萬元附近的新機會推出。

三星除了旗艦機 S9 系列晨漾金新色也將登台之外，6 月預計開賣 Galaxy A6 + 及 Galaxy J 系列，三星指出，A 系列手機自 2014 年推出，以全金屬機身超薄設計，快速引起市場關注， A6 + 預計 6 月在台開賣，鎖定 1-1.5 萬元的客層，建議售價 11990 元，共有 3 個顏色。

另外，鎖定年輕客層的 Galaxy J 系列，主打超高 CP 值國民機特色， J4 空機價不到 5000 元，以 4990 元價格搶市；搭上 J6 的 7990 元，搶進萬元以下的市場。

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