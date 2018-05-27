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中央社

台灣購買力平價人均GDP全球第19 領先日韓

中央社2018/05/27 17:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）根據國際貨幣基金（IMF）最新公布，以購買力平價（PPP）為基礎計算出的各國人均國內生產毛額（GDP），台灣以5萬2304美元（約新台幣157萬元）列第19位，領先日本和韓國。

美國「財經內幕」（Business Insider）和「新聞週刊」（Newsweek）網站報導，IMF 4月發布以購買力平價（PPP）計算的各國人均GDP，作為衡量各國經濟實力的指標。

購買力平價計入生活費用和通貨膨脹率等因素，較能比較出各國生活水準差異。根據IMF這項數據，卡達名列全球最富裕經濟體，人均GDP達12萬8702美元（約新台幣386萬元）。

亞洲主要經濟體當中，表現優於台灣的有澳門、新加坡和香港。排名第2的澳門人均GDP達12萬2489美元，新加坡以9萬8014美元名列第4，香港則以6萬4533美元擠入第10名。

日本和韓國分別以4萬4430美元和4萬1390美元，名列第31和32位。

排名前10的國家多是人口較少的小國，而非GDP總額領先的大國，例如美國、中國或德國。

由於這些小型經濟體大多重度依賴移工，且這些移工往往非居住在工作的國家，或沒有居民身分，因此不被計入人均GDP計算。

IMF數據顯示，中國人均GDP僅1萬8070美元，距離排第50名的馬來西亞人均GDP 3萬860美元，仍有一段距離。（譯者：張正芊/核稿：林憬屏）1070527

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