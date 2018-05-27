白宮作文程度差 收信教師：在高中只能拿D

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國南卡羅來納州退休教師梅森教過17年作文，冗詞贅字、誤用大寫、表達不明確等毛病沒少見，但這回她不是改學生作文，而是署名總統川普的回信，她說這程度在高中只能拿D。
佛羅里達州道格拉斯中學（Marjory StonemanDouglas High School）2月爆發槍擊事件，造成多人喪生，梅森（Yvonne Mason）寫信給川普，請他個別與受害者家屬會面。但白宮回信裡談的卻是校園安全基本規範，「根本沒回答我的信」。
今日美國報（USA Today）報導，過去任教毛爾丁高中（Mauldin High School）的梅森說：「我這輩子從沒收過有這麼多愚蠢錯誤的信。」
收到信後，梅森迅速以她做了上千次的事來回應──批改然後交還，於是這封滿江紅信件又回到白宮。
雖然這封回信想必是出自白宮工作人員，梅森說：「當你接獲政府最高層級的信件，會期望它們至少必然是正確的。」
梅森在川普這封回信裡找到11處誤用大寫，以及多處冗贅語句、過度使用代名詞「我」，還用上一個根本不需要的垂懸修飾語。
她不願給這封信評分，但說：「如果是中學生寫的，我會給C或C+。如果是高中生寫的，我會給D。」
梅森說，她總是向學生強調，他們得有強健的溝通能力，才能完全參與美國民主。「語言是權力的本錢。」（譯者：梁元齡/核稿：林治平）1070527