白宮作文程度差 收信教師：在高中只能拿D

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國南卡羅來納州退休教師梅森教過17年作文，冗詞贅字、誤用大寫、表達不明確等毛病沒少見，但這回她不是改學生作文，而是署名總統川普的回信，她說這程度在高中只能拿D。

佛羅里達州道格拉斯中學（Marjory StonemanDouglas High School）2月爆發槍擊事件，造成多人喪生，梅森（Yvonne Mason）寫信給川普，請他個別與受害者家屬會面。但白宮回信裡談的卻是校園安全基本規範，「根本沒回答我的信」。

今日美國報（USA Today）報導，過去任教毛爾丁高中（Mauldin High School）的梅森說：「我這輩子從沒收過有這麼多愚蠢錯誤的信。」