照顧特教兒 北市教育局評估幼兒園增班

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台北市長柯文哲今天出席第6屆愛天使園遊會，參觀攤位，並與治療犬互動，他表示，特教幼兒園交給民間做會有實際困難，政府會致力於特教生的學前教育。教育局說，已評估增班。

柯文哲致詞時說，台北市政府努力的重要指標為全力照顧特教孩子、維護其平等教育權利、確保其身心全面發展及增進其參與社會能力，而愛天使園遊會目的是要讓特教孩子可走出戶外，增加自信心與勇氣，提升其熱情與正向積極態度，並藉此讓社會大眾對特教孩子有更多認識、了解與接納。

柯文哲說，政府要做民間不想做、不敢做、不能做的工作，他了解特殊教育在私人幼兒園實施是有困難的，所以由政府扛起來做，已交代教育局長曾燦金清點特教孩子在學前教育的需求量，再決定如何配合增班。