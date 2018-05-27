鴻海FII戰略配售 阿里巴巴騰訊百度入列

（中央社記者韓婷婷台北27日電）鴻海旗下工業富聯FII， 今天公告首次公開發行A股股票網下發行初步配售結果及網上中簽結果，包括阿里巴巴、騰訊、百度等知名企業均在戰略配售名單之列。

工業富聯FII這次發行採用向戰略投資者定向配售（稱戰略配售）、網下向詢價對象詢價配售（稱網下發行）與網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行（稱網上發行）相結合的方式進行。

觀察工業富聯FII戰略投資者名單中，包括阿里巴巴（中國）網路技術公司、深圳市騰訊信息技術有限公司及百度在線網路技術（北京）公司都戰略投資者名單中，這3家獲得配發的股數均為2178萬6000股，鎖定期為3年時間。