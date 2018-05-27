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許世賢慈善音樂會 募捐若竹兒家園經費

中央社2018/05/27 17:48
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（中央社記者江俊亮嘉義市27日電）「聽音樂，做公益，幫若竹兒圓夢！」第8屆許世賢博士慈善紀念音樂會今天下午在嘉義市文化局音樂廳登場，門票收入新台幣7萬元全數捐給若竹兒教育基金會籌建永久家園。

許世賢的女兒張博雅（現任監察院長）、嘉義市長涂醒哲等人今天下午也到場聆賞，音樂會門票共售出700張（票價每張100元），門票收入7萬元全數捐給若竹兒教育基金會。

涂醒哲致詞表示，「若竹兒」是弱智兒的諧音，若竹兒家長普遍的心聲是：「孩子，有一天我老了，你該怎麼辦？」為了協助若竹兒教育基金會興建永久家園，嘉義市民管絃樂團及合唱團、中正大學弦樂及管樂團等團體，今天結合財團法人張進通許世賢教育事務基金會、嘉義市社區大學舉辦這場募款紀念音樂會。

若竹兒教育基金會主任陳美真致詞表示，5年前基金會在嘉義縣民雄鄉籌建永久家園，共需1億元經費，在各界的努力下，永久家園已在今年1月順利動工，預定明年6月完工，但目前仍在籌募器材設備等經費，尚有2000萬至3000萬元資金缺口。

陳美真指出，若竹兒基金會目前照顧30名日間托育的重度心智障礙者，明年永久家園完工後，可再照顧45名全日托的重度心智障礙者，總共可供75名身心障礙者進行生活自理訓練、休閒活動、技藝及復健等服務。（編輯：李錫璋）1070527

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