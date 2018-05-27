許世賢慈善音樂會 募捐若竹兒家園經費

（中央社記者江俊亮嘉義市27日電）「聽音樂，做公益，幫若竹兒圓夢！」第8屆許世賢博士慈善紀念音樂會今天下午在嘉義市文化局音樂廳登場，門票收入新台幣7萬元全數捐給若竹兒教育基金會籌建永久家園。

許世賢的女兒張博雅（現任監察院長）、嘉義市長涂醒哲等人今天下午也到場聆賞，音樂會門票共售出700張（票價每張100元），門票收入7萬元全數捐給若竹兒教育基金會。

涂醒哲致詞表示，「若竹兒」是弱智兒的諧音，若竹兒家長普遍的心聲是：「孩子，有一天我老了，你該怎麼辦？」為了協助若竹兒教育基金會興建永久家園，嘉義市民管絃樂團及合唱團、中正大學弦樂及管樂團等團體，今天結合財團法人張進通許世賢教育事務基金會、嘉義市社區大學舉辦這場募款紀念音樂會。