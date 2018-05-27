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中央社

探視意外傘兵 總統：狀況穩定大家都很感動

中央社2018/05/27 17:45
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中27日電）陸軍航特部上兵秦良丰跳傘墜地救治，目前生命跡象穩定，總統蔡英文今天前往探視，蔡總統表示，秦良丰狀況穩定，也希望他有意志力挺過難關「但他的狀況滿好的，大家都很感動」。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營，17日上午在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情已趨於穩定。

總統蔡英文今天在國防部長嚴德發陪同下，到童綜合醫院探視秦良丰，會後媒體詢問蔡總統探視秦良丰的狀況，蔡總統說，秦良丰狀況穩定，有向他說加油，也希望秦良丰有意志力挺過難關，但他的狀況滿好的，大家都很感動，家屬有些擔心的事情，國防部會協助處理。

童綜合醫院神經外科主治醫師金若屏表示，患者意識清楚穩定，對周遭反應越來越好，也有情緒上的反應，目前進行呼吸的訓練，但進度緩慢，不太可能在兩週後拔管，肢體活動方面穩定，但沒有明顯進展，灌食營養方面，灌食量越來越好，消化吸收、排便與排尿都正常。

金若屏說，患者自主呼吸訓練有比較進步，患者使用呼吸器有兩種模式，一種是機器去帶動呼吸，另一種是患者去帶動機器，現在患者進行呼吸訓練，必須自己去帶動機器，但因力量不夠，還是需要以機器帶動，已有自發性呼吸的狀況。

他指出，意識的狀態因無法講話，患者父母親探視他的時候，主要用眼睛的動作與眨眼來溝通，患者與醫護人員也是用眼部溝通，例如詢問疼痛部位，以向左或向右看來表達，目前大腦的皮質功能相對正常，昏迷指數維持11分。

童綜合醫院副院長許弘毅說，患者目前面臨脊髓舒張的問題，恢復需要長久時間與持續的復健，目前情況算是穩定慢慢進步中，今天總統探視時，擔心病人情緒較激動，所以施以鎮定劑，因患者前幾天逐漸清醒過後，一些情緒的反應比較明顯，加上疼痛的關係，近日都施以鎮定劑讓他好好休息，有助於後續復原。（編輯：張銘坤）1070527

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