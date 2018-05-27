探視意外傘兵 總統：狀況穩定大家都很感動

（中央社記者蘇木春台中27日電）陸軍航特部上兵秦良丰跳傘墜地救治，目前生命跡象穩定，總統蔡英文今天前往探視，蔡總統表示，秦良丰狀況穩定，也希望他有意志力挺過難關「但他的狀況滿好的，大家都很感動」。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營，17日上午在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情已趨於穩定。

總統蔡英文今天在國防部長嚴德發陪同下，到童綜合醫院探視秦良丰，會後媒體詢問蔡總統探視秦良丰的狀況，蔡總統說，秦良丰狀況穩定，有向他說加油，也希望秦良丰有意志力挺過難關，但他的狀況滿好的，大家都很感動，家屬有些擔心的事情，國防部會協助處理。