民進黨黨職選舉　立委趙天麟開直播為參選人加油打氣

民進黨今（27）日啟動兩年一度的黨職選舉，立法委員趙天麟今（27）日偕同「大高雄天團」議員參選人林智鴻、李雅慧前往高市南區投票處信義國小，為團隊嚴選推薦的全國黨代表、市黨代表參選人加油打氣，並開臉書直播呼籲自主黨員網友把握投票時間，支持民主改革好人才。

趙天麟表示，這次推薦黨代表都是平日在地方努力服務的一時之選，全國黨代表部分包含現任全代、新興區德生里長吳三雄，正氣里女里長沈玉玲，以及苓雅區福隆里長郭彌堅；市黨代表部分則包含趙天麟服務處特助何國璋，苓雅區廣澤里長翁明道、人和里長林志田，以及城北里長王宏嘉。



▲立法委員趙天麟偕同議員參選人林智鴻、李雅慧為團隊推薦之全國黨代表、市黨代表參選人加油打氣。（圖／趙天麟辦公室提供 , 2018.05.27）

趙天麟指出，民進黨是重視民主與基層的政黨，包含黨主席、地方黨部主委都是直選，而今天看見許多朋友願意頂著艷陽來到投票處行使黨員權利，無非就是大家對於民進黨長年以來的認同與情感，並盼望團結致志，推舉出最優秀的人才為黨、為地方來發聲。

而市議員參選人林智鴻、李雅慧，也分別在所屬選區投票所投完票後，趕往信義國小為服務團隊讚聲。林智鴻表示，兩年一度的黨職選舉也是黨內好朋友們相聚的重要時刻，同時盼望這次趙團隊嚴選推薦的好人才都能「全壘打」，讓優質、理性的基層心聲進入決策機制；李雅慧也為各黨職參選人一起加油打氣。