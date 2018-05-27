侯友宜：新北失業勞工就學補助優於中央

他針對昨天總統蔡英文在屏東同鄉會為民進黨新北市長參選人蘇貞昌站台並提出「蘇當選新北會有大建設」說法表示，這是用國家資源匯入黨的競選機器，對新北市市民其實是不好的、也不公平，每個政治人物心中要有民眾，永遠把民眾擺在第一，選舉只不過是個過程，做好市政才最實在。

（中央社記者王鴻國新北27日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天對蘇貞昌陣營刻意拋出新北市推動的失業勞工就學補助未能比照公教人員一事表示，其實新北是全國唯二地方政府推動這項補助的，而且還優於中央。

侯友宜表示，市政建設要一棒接一棒，不論是前台北縣長尤清、蘇貞昌、周錫瑋到市長朱立倫的任內所做的建設，只要用心肯做，他都用感恩的心情來看。

他表示：「有一天我也會下來，希望繼任者都能用感恩的心情來看我。」台灣很小，台灣需要團結、需要稱讚而不是吐槽，大家幫忙推一把才能進步。

侯友宜說，他從一個菜市場長大的小孩，到北部來打拚，能夠做到局長、署長、校長、副市長，「我的夢都圓完了，我只有一個想法，讓台灣團結、進步，讓民眾安居樂業，讓下一代找到更好的機會。」

侯友宜表示，這是他人生第一次選舉，願意把血汗、餘生奉獻給台灣，就像當年多次槍戰沒被打死，要把生命奉獻給國家、新北市，做更多事，希望大家給他鼓勵向前行。周錫瑋也到場用老縣長的身分向鄉親表示，支持國民黨提名的侯友宜，市政就是一棒接一棒，大家一定要支持侯友宜。

面對蘇營刻意拋出新北市推動的失業勞工就學補助未能比照公教人員，侯友宜說，其實新北市是全國唯二地方政府推動這項補助的，而且還優於中央，但這應該是全國一致性，中央地方一起並肩作戰才是正確的方向，他也呼籲大家一起來關心勞工。（編輯：李錫璋）1070527