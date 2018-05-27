NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大谷首度對決田中　扛四番先發上陣搞女大生挨告　周伯勳工作恐不保什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

繼中興後 中國監視器業者也被美國盯上

中央社2018/05/27 18:17
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社台北27日電）除剽竊智慧財產權外，美國對中國企業是否利用系統後門盜取機密的擔憂始終存在。除通訊業者中興、華為外，中國監視器材大廠海康威視、大華等業者也已被美方盯上，成為官方的拒絕往來戶。

中國財經雜誌報導，美國眾議院24日通過的國防授權法案中，禁止美國政府購買中國製造的監控攝影機，包括海康威視、大華、海能達、中興等廠商都被列名。

報導指出，這項法案還須提交美國參議院表決，一旦通過還須由美國總統簽署才會生效。但要完全通過並付諸實施還存在很多變數，美中之間談判斡旋的空間還很大。

此外，這項國防授權法案中，被禁止購買中國製監控攝影機的對象是美國聯邦政府，但不包括民營企業。然而，會購買這類器材的單位，一般多是警察、交通、司法、文教、衛生等政府機構，但民間如社區、廠房、商辦的需求也不少。

事實上，基於安全疑慮，美國密蘇里州倫納德伍德堡（Fort Leonard Wood）陸軍基地數月前拆除了5個海康威視生產的監視器。但事件前後，尚未發現任何與安全疑慮相關的證據。

美國國會美中經濟與安全審查委員會4月19日發表的風險報告指出，中國政府可能支持某些中國企業進行商業間諜活動，以「提高企業競爭力並促進政府利益」。其中，中興、華為、聯想、浪潮、京東方、中國電子科技集團（CECT）、北京華勝天成等19家公司被點名。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員路易斯（James Lewis）表示，技術和創造新技術的能力已成為美中關係的關鍵要素。美中關係有緊密的商業合作，但相關機構之間也深度互疑，這一差異不可避免地會造成緊張局勢。

熟悉中國政府採購的人士也說，設備是否存在後門，數據是否安全，確實是美中之間的敏感領域，摩擦從未停止。中國一些敏感單位人員不能使用某些外國品牌的手機，也是出於類似考量。

但與中興不同的是，美方此舉對海康威視與大華的營運，影響不至於過大。接近這兩家業者的知情人士透露，海康威視的美國營收比重僅約8%，大華更只有約3%。（編輯：邱國強/朱建陵）1070527

侯友宜：新北失業勞工就學補...印加人從哪裡來 秘魯科學家...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan