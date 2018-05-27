印加人從哪裡來 秘魯科學家分析DNA溯源

（中央社利馬26日綜合外電報導）秘魯研究人員相信他們透過印加帝王當今後代的DNA，已追溯到創造美洲最大古老文明的印加人的起源。

古代印加帝國（Tahuantinsuyo）的首都設在庫斯科（Cusco），版圖幅員廣大，自如今阿根廷西部延伸到哥倫比亞南部，包括聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的山城馬丘比丘（Machu Pichu）。在西班牙16世紀入侵以前，印加人統治超過200年。

利馬聖馬丁大學（University of San Martin dePorres, USMP）研究人員藤田（Ricardo Fujita）和桑多華（Jose Sandoval）先是對印加文化、他們的組織能力和精通工程著迷，接著也對印加後人的基因組合感到興趣。