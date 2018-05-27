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中央社

印加人從哪裡來 秘魯科學家分析DNA溯源

中央社2018/05/27 18:18
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社利馬26日綜合外電報導）秘魯研究人員相信他們透過印加帝王當今後代的DNA，已追溯到創造美洲最大古老文明的印加人的起源。

古代印加帝國（Tahuantinsuyo）的首都設在庫斯科（Cusco），版圖幅員廣大，自如今阿根廷西部延伸到哥倫比亞南部，包括聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的山城馬丘比丘（Machu Pichu）。在西班牙16世紀入侵以前，印加人統治超過200年。

利馬聖馬丁大學（University of San Martin dePorres, USMP）研究人員藤田（Ricardo Fujita）和桑多華（Jose Sandoval）先是對印加文化、他們的組織能力和精通工程著迷，接著也對印加後人的基因組合感到興趣。

他們說，研究目的是為揭露印加人是否僅有一支家系傳承。這是第一項此類研究。

科學家要驗證有關印加人起源的2個常見傳說。其一說，他們的祖先來自普諾地區（Puno）的的喀喀湖（Lake Titicaca）；另一個傳說則稱，印加人祖先是來自庫斯科地區帕卡里坦波山區（Pacaritambo）的愛雅爾（Ayar）兄弟。

研究人員到這兩地去採取居民的DNA樣本。

藤田說：「經過3年追蹤印加後代的遺傳指紋分析，我們證實兩個解釋印加文明起源的傳說可能相關。」

桑多華說：「我們作出的結論是，印加帝國貴族起源有兩個分支，其一是的的喀喀湖地區，另一支在庫斯科帕卡里坦波山附近。這證實了傳說都有所本。」

他們4月將若干研究初步結果發布在「分子遺傳學和基因組學」（MGG）期刊。（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070527

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