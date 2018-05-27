促課綱如期實施 教部暑假增開會議審課綱

（中央社記者許秩維台北27日電）教育部國教署今天表示，目前仍朝新課綱同步實施、108學年如期上路的目標努力，除了提升審議效率，也將增加開會頻率，暑假期間週一至週六都不排除召開課審大會。

教育部今天於國家教育研究院台北院區召開課程審議會審議大會，由總召集人、教育部長吳茂昆主持，課審會全體委員共48人，今天有33人出席，達到法定開會人數門檻（全體委員2/3）。

教育部國民及學前教育署長邱乾國會後受訪時表示，上午已完成國中小暨普通高中、技術型高中和綜合型高中等數學領域課程綱要草案的審議，且全份通過表決，將儘速依行政程序發布；另外，也續審自然科學領域課綱草案，只剩一些原則性意見需修正，預計下次開會就能進行表決。