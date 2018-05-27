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南海緊張加劇 菲首度派艦參與環太軍演

中央社2018/05/27 18:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉27日專電）在南海緊張加劇之際，能力增強的菲律賓海軍今年將首度派遣軍艦至夏威夷，參加由美國主持、號稱全球規模最大的海上軍事演習「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）。

菲律賓海軍發言人林庫納（Lued Lincuna）今天宣布，菲國將派遣一艘「皮勒級」（Del Pillar Class）驅逐艦、一艘「丹轆級」（Tarlac Class）登陸船塢艦、一架AW109型攻擊直升機，參加環太軍演。

林庫納說：「過去數年，菲律賓一直以觀察員身分參與環太平洋軍事演習，這是第一次派遣軍艦、軍機及700名海軍士兵與陸戰隊員參加。」

他沒透露將參加環太軍演的軍艦名稱。

在軍事現代化計畫下，菲國目前有3艘皮勒級驅逐艦，都是向美國海岸防衛隊購得的「韓密爾頓級」（Hamilton Class）緝私巡邏艦；以及2艘丹轆級登陸船塢艦，由印尼國營PT PAL船廠製造、2017年交貨。

RIMPAC是美國主辦、兩年一度的海上軍事演習，循例都有兩位數字的多國海軍受邀參加，菲律賓從2012年起派團觀察演習。

美國尚未宣布今年演習日期，2017年是在6月30日至8月4日舉行。

由於北京持續在南海人工島進行「軍事化」，美國今年沒有邀請中國參加演習。

根據衛星照片，中國將南海多座地物填充為人工島，並設置軍事基地及部署軍事設施，引起周邊國家關切。

林庫納說：「在國家領袖及人民的支持下，海軍正持續現代化之中，我們現在有能力派遣軍艦、軍機，參加全球最大的海上軍事演習之一。」

菲律賓是海洋國家，左鄰商業及軍事航道南海、北扼中國出入太平洋的孔道巴士海峽，地理位置重要，但海軍能力遠遠落後區內其他國家。

2012年菲律賓與中國爆發黃岩島（ScarboroughShoal）對峙事件後，菲國才加速軍事現代化的腳步。

今年5月22日在菲國海軍建軍120週年活動上，菲律賓海軍司令恩貝德拉（Robert Empedrad）宣布，近2個月來，海軍獲得3架日本贈送的TC-90巡邏機，3艘多功能攻擊艇正在安裝菲國首套飛彈系統。

此外，菲國向韓國購買的浦項級輕型護衛艦預定在今年第3季交貨，可掛載魚雷的2架反潛直升機2019年5月將服役，2020年將再取得2艘飛彈驅逐艦。（編輯：郭中翰）1070527

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