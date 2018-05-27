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中央社

港團體聲援旺角事件被捕人士

中央社2018/05/27 18:51
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港27日電）香港一個名為「星火同盟抗爭支援」的社運組織今天舉行集會，聲援因2016年旺角事件被捕及起訴者。

這場集會晚上在金鐘政府總部大樓外舉行，這裡曾是2014年「占領中環運動」的引爆點。

發起活動者向中央社記者說，「星火同盟」由10多個團體組成，目的是聲援因2016年旺角事件被捕及起訴的「政治犯」。

這名人士沒有公布相關團體的名單，但指這些團體包括香港大學學生會、中文大學學生會和樹仁大學學生會。

晚上6時左右，有近100人參加集會，包括工黨的立法會議員張超雄，年輕學運領袖、香港眾志成員黃之鋒，以及公民黨前立法會議員梁家傑等。

梁家傑接受中央社記者訪問時說，這項活動是聲援那些為保有香港固有價值和制度而努力的人，這些人中，有的在坐牢、有的受審或被判刑。

他表示，自己個人不支持以暴力手法爭取民主，但以同理心支持被起訴者，他們只是希望保有香港的價值和制度。

梁家傑並說，在「占中」之後，香港民主運動受到壓迫，這是無庸置疑，而他參加集會也是要鼓勵年輕人不要因為中共打壓而放棄。

港大學生會會長黃程鋒受訪時說，旺角事件被捕者是「為保衛香港而犧牲」，他們因此入獄，學生會參與集會以示支持。

2016年2月8日農曆大年初一晚間，本土民主前線（本民前）以保衛路邊攤飲食文化為名，在旺角發起集會，高峰時有700人參加。

集會其後演變成暴力衝突，參與者以磚頭等物件襲擊警員，導致超過100人受傷，期間示威者曾焚燒垃圾桶。

事發後，警方拘捕了超過60人，當中超過30人被起訴，當時本民前的召集人是黃台仰，發言人是梁天琦，都是本民前的領軍人物，兩人及其他人之後被警方拘捕及起訴。

在案件審訊前，黃台仰和本民前成員李東昇沒有依時向警方報到，早前法庭已下令通緝他們。有報導指出，黃台仰目前在英國藏匿。

法庭上週判處梁天琦和另一人參與暴動罪名成立，預定下週判刑。（編輯：朱建陵）1070527

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