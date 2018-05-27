涉大馬前朝弊案 新政府將緝拿富商劉特佐

（中央社吉隆坡27日綜合外電報導）馬來西亞華裔富商劉特佐涉嫌在「一個馬來西亞發展公司」（1MDB）貪污案中仲介洗錢，但他揮霍無度的日子可能快要結束了，因為馬來西亞新政府誓言將他繩之以法。

法新社報導，劉特佐涉嫌在這起世上最大貪污案之一扮演關鍵角色，並與前首相納吉（Najib Razak）及他的親信一同營私舞弊。胖嘟嘟的花花公子劉特佐已經成為大馬人民的眾矢之的。

據傳劉特佐從1MDB盜取巨額款項後，就過著揮金如土的生活。他廝混的名人有好萊塢男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo Dicaprio）及社交名媛芭莉絲．希爾頓（Paris Hilton），還傳出在紐約最熱門的夜店裡大肆揮霍。