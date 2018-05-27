陳曉東首談「分居孤單」　談孩子成「女兒傻瓜」

港星陳曉東今（27）日參加綜藝節目《小明星大跟班》，被問到日前遭媒體跟拍獨自來台開演唱會，捨棄內湖豪宅，租了小套房居住，他感嘆，「我在台灣過孤獨的單身生活，天啊，天天吃飯都自己一個人，還吃一人火鍋。」談到兩個女兒，他立刻笑開懷成「女兒傻瓜」。

談愛妻與女兒們，陳曉東表示，「她們在初期宣傳有來過，現在回去了，我在台灣除了宣傳，就是孤伶伶的一個人，宣傳期還要待到六月中，七月有可能開始排練，因為小孩上課，她們曠課也不好，加上老婆一個人帶兩個小孩，所以現在只能視訊。」他開心分享小女兒的絕活，「她才三歲，舌頭可以舔到鼻子，驚人的才藝！我們全家人都不會，只有她會。」說到這裡，他笑喊，「我覺得這是才藝，叫她上台幫老爸表演，她可以的。」