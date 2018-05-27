柯文哲被指多2千萬不明財產 陳佩琪要告

陳佩琪上午在三立新聞粉絲頁留言，指出政論節目「54新觀點」在25日請了幾位來賓，說柯文哲第一次向監察院申報財產（2015年3月31日）名下多了新台幣2000萬元不明來源財產。她表示，「一個這麼大的電視台，怎麼會昧著良心，用如此卑劣的手段汙衊台北市長？」

三立公關部主管劉立平回應說，「54新觀點」播出內容是節目來賓律師曾勁元對柯文哲財產申報的質疑，並已在多家媒體平台發表過，且已向監察院告發。節目探討柯文哲抵押房子籌選舉經費與財產申報均為可受公評之議題，節目秉持追求真相的原則，與來賓共同探討新聞事件真相。

（中央社記者梁珮綺、汪宜儒台北27日電）台北市長柯文哲夫人陳佩琪今天上午在三立新聞及柯文哲臉書粉絲頁留言，指政論節目來賓說柯文哲名下多了2000萬元不明來源財產，已造成汙衊，若得不到回應將提告。

陳佩琪表示，她與柯文哲在選舉登記時（2014年9月21日）曾向信義行政中心申報財產，除房產8000萬元外，其餘是動產，當時存款加基金約1280萬元，當選後為避嫌，陸續把基金贖回，不再投資。

她說，2015年3月31日第一次向監察院申報財產，在這段期間，她的薪水收入加年終約200萬元，尚未處理選舉補助款約1000萬元，總共增加1200萬元，再加上原有的1280萬元，約2400萬元，扣掉半年生活支出，第一次向監察院申報有2200萬元存款，節目卻汙衊他們，指2000萬元的財產來源不明。

陳佩琪同時在柯文哲臉書粉絲頁留言，表示「或許你認為以台北市長的高度，不要隨便告人，會做低了自己」，但在政論節目上請一堆來賓信口開河，隨便汙衊別人，此風不可長。

她說，「我會陸續向這節目和電視台表達我們嚴正的抗議，若得不到回應，我將第一次上法院告人，雖然家裡為了你的選舉有點拮据，但我願意花這種錢。」

柯文哲下午出席2018公平貿易生活節時，被媒體追問太太將提告一事，僅表示「回去再跟她（指陳佩琪）商量」。（編輯：吳佳穎/吳協昌）1070527