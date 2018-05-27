加重檢察官責任 法務部擬修枉法追訴要件

（中央社記者蕭博文台北27日電）為加重檢察官責任，法務部擬修正刑法枉法追訴罪，刪除「明知」的構成要件，意即不論是直接故意或間接故意而枉法追訴或不追訴都應該受罰。

刑法第125條第1項第3款規定，有追訴或處罰犯罪職務的公務員，明知為無罪之人而使其受追訴或處罰，或明知為有罪之人而無故不使其受追訴或處罰，可處1年以上、7年以下有期徒刑。

法務部認為，現行有追訴犯罪職務的公務員包括檢察官與軍事檢察官，對於是否追訴本應審慎決定，因此對於枉法追訴或不追訴的處罰，應包括間接故意，而非僅限於明知的直接故意。