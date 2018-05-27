英語教育向下扎根　大葉大學英語系推動扶英計畫

大葉大學英語學系扶英計畫校內場在校內熱鬧登場，150位小朋友在大哥哥、大姊姊的帶領下，在遊戲中學習英語。英語系大三生也將於5月31日在校內緊鑼密鼓綵排畢業公演《不可兒戲》。

大葉大學英語學系主任陳俊福強調，英語系從2004年開始推動扶英計畫，協助偏鄉地區或學習弱勢孩童提升英文能力，讓英語教育往下扎根。值得一提的是，今年的扶英計畫有來自印尼、越南、香港等地的國際學生共同參與，對小朋友來說也是很新鮮的體驗。英語學系第17屆畢業公演《不可兒戲》，是19世紀愛爾蘭劇作家王爾德創作的諷刺風俗喜劇，學生從去年暑假開始籌備至今，表演精彩可期。



▲大葉大學英語系大三生綵排畢業公演《不可兒戲》。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

扶英計畫活動副召、英語系大四生蕭絜予表示，今年有來自文德國小、大村國小、村東國小、村上國小、東山國小的小朋友參加，他們企畫的課程非常多元，包含看圖學發音、英語繪本、英語歌謠、文化節慶、手工藝創作、桌遊學英文、大地遊戲等，適逢端午節前夕，他們也帶領小朋友學習跟端午節有關的單字，並動手做香包。



▲大葉大學英語學系舉辦扶英計畫活動，帶領小朋友遊戲中學英文。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

英語系大一的印尼籍學生王鏗清指出，因為念書他第一次來台灣，充分感受到台灣人的人情味，很開心可以擔任扶英計畫的志工，回饋台灣社會。剛開始會怕小朋友會不會不受控制，實際跟小朋友接觸後，發現他們樂於互動，也很投入活動，是很難忘也有有趣的教學經驗。



▲大葉大學英語學系舉辦扶英計畫活動，教小朋友做香包。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

五年級的許小妹妹說，3、4月時，大葉大學的大姊姊有去芬園鄉的文德國小，教他們認識新單字，並帶大家玩桌遊學英語，她和同學希望有更多機會學英語，因此報名參加26日在大葉大學校內的英語營活動。大哥哥、大姊姊安排的課程很好玩，又能增進英文能力，明年她還要繼續參加。



▲到大葉大學參加扶英計畫的小朋友，展示自己做的香包。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

畢業公演導演、英語系三年級的香港學生唐葦琳表示，演出長達100分鐘的《不可兒戲》，故事描述男主角被領養長大後，為了到城裡看心儀的女主角，為自己創造了雙重身分，但雙重身分卻也讓相信他的人失望，愛他的人離開他，但沒想到男主角所說的謊言，正是他未知的身世，謊言竟然成真了，想知道劇情如何峰迴路轉，就要等到5月31日揭曉。