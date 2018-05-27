中國政府扶貧 貧戶家門口要被掛牌示眾

（中央社台北27日電）中共總書記習近平宣示2020年完成脫貧，成為中國各地方政府要務。然而，不少地方政府卻在貧困戶的家門口掛上「扶貧公示牌」，形同掛牌示眾，讓這些貧困戶感到抬不起頭。
中共中宣部委託新華社主辦的微信公眾號半月談報導，中國西部山區一個貧困村的貧困戶男主人，日前向村幹部承諾爭取早日脫貧，但卻提出要求，「先把門口的貧困戶牌牌扔了」。
報導指出，中國大部份貧困戶所在的地方政府，為凸顯對脫貧工作的重視，落實對貧困戶的幫扶責任，會在貧困戶家門口最醒目的位置掛上「扶貧公示牌」、「脫貧幫扶信息公示」等標示牌。
這些標示牌上，詳細標明這家貧困戶的姓名、致貧原因、收入、幫扶責任人、責任人聯繫電話等訊息。而這種作法更被一些地方政府列為扶貧工作經驗，指此舉方便了貧困戶與幫扶黨員幹部的「精準聯繫，進一步夯實了扶貧責任，加快了扶貧工作進度」。
但報導直指，這種做法並沒有顧及貧困戶承受的精神壓力。不少貧困戶反映，在家門口「掛個窮牌」，是將自家的「家醜公開示眾」，給他們帶來了嚴重的心理壓力，讓不少貧困戶在親戚前面抬不起頭，在村民面前矮人一截，更容易挫傷他們脫貧致富的鬥志和信心。
報導提到，地方政府幫助貧困戶脫貧，不能因為給予了特殊的支持和幫助，就無視貧困群眾的隱私。民眾的個人訊息、家庭情況本就屬於隱私，不宜完全公開，而「貧困也是一種需要保護的隱私」。即使為了扶貧資金流向需透明公開，也得拿捏好尺度。
報導說，地方扶貧幹部手中都有貧困戶的詳細訊息，而貧困戶也都有扶貧幹部的聯繫方式等資料，貧困戶的訊息完全沒有必要公開掛牌展示。（編輯：邱國強）1070527