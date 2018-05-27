中國政府扶貧 貧戶家門口要被掛牌示眾

（中央社台北27日電）中共總書記習近平宣示2020年完成脫貧，成為中國各地方政府要務。然而，不少地方政府卻在貧困戶的家門口掛上「扶貧公示牌」，形同掛牌示眾，讓這些貧困戶感到抬不起頭。

中共中宣部委託新華社主辦的微信公眾號半月談報導，中國西部山區一個貧困村的貧困戶男主人，日前向村幹部承諾爭取早日脫貧，但卻提出要求，「先把門口的貧困戶牌牌扔了」。

報導指出，中國大部份貧困戶所在的地方政府，為凸顯對脫貧工作的重視，落實對貧困戶的幫扶責任，會在貧困戶家門口最醒目的位置掛上「扶貧公示牌」、「脫貧幫扶信息公示」等標示牌。