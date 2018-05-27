中央社海外特派員南區結訓 點燃學員熱情

結業式下午在中華電信學院高雄澄清湖會館舉行，各組學員分別推派代表上台分享兩天一夜的學習心得與收穫，他們表達方式五花八門，有人唱歌、有人講笑話、更有人上台徵男友，展現年輕人的創意與活力。

中央社副社長曾嬿卿出席結業式，頒發4名最佳學習獎，包括成功大學學生方子齊獎品是World Gym健身房一個月貴賓會籍一個月、中山大學腦麻學生陳怡然獲贈全球中央雜誌一年份、文藻大學學生侯文婷及台灣師範大學學生黃瀅璇則各獲誠品書店圖書禮券面額新台幣1000元。

（中央社記者程啟峰高雄27日電）中央社「我是海外特派員培訓營」南部場今天結訓，學員輪番上台分享兩天一夜的學習心得及收穫，副社長曾嬿卿到場頒獎並與結訓學員合影，期許學員藉活動點燃探索新世界的熱情。

有學生表示，活動點燃她心中新聞小火苗，以後會更認真看國際新聞；有學生則盛讚食宿很棒，很像畢業旅行。其中，黃瀅璇說，如果媒體是頭巨象，參加活動讓學員騎在這頭大象頭上，跟著大象往前走。

曾嬿卿致詞表示，中央社辦這個活動是因有感於台灣媒體不太重視國際新聞，但台灣是個海島，無法自外於國際，希望從學生時代開始培養年輕人的國際觀，多關心國際新聞。

曾嬿卿說，未來科技進步很快，「未來傳播型態會變成怎樣，不是這些老師能告訴你們的」，希望未來傳播型態不管怎樣改變，但大家想做好記者的初心依然不變，她也期許藉由這個活動，點燃大家探索新世界的熱情。

她又說，不管大家未來是否能錄取如願到海外實習，或是否從事新聞工作，但畢竟過程是比較重要的，相信透過這個活動的探索，更了解自己，對未來生涯規劃是有幫助的。

中央社「我是海外特派員」培訓營透過北中南三場培訓營，讓學員經由文字與影音實作，檢視新聞採訪寫作與獨立思考能力，將由評審選出15人面試，從中選出6名優秀學員至中央社台北總社實習，通過考核後最後選出3人，今年8月分別派往印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡與美國華盛頓，跟著中央社當地海外特派員實習一個月，返國後和國人分享心得。（編輯：張銘坤）1070527