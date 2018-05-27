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娛樂

黃妃〈追追追〉唱的好痛苦　自爆得「這個病」

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/05/27 19:47
▲黃妃、秀蘭瑪雅與台語天后王瑞霞，組成「大齡女團」S.H.W，在台北國際會議中心開唱。（圖／寬宏藝術提供 , 2018.05.27）
▲黃妃、秀蘭瑪雅與台語天后王瑞霞，組成「大齡女團」S.H.W，在台北國際會議中心開唱。（圖／寬宏藝術提供 , 2018.05.27）

金曲歌后黃妃、秀蘭瑪雅與台語天后王瑞霞「大齡女團」S.H.W，去年在三創生活園區舉辦《激情台三線》演唱會，締造好口碑，今（27）日再戰台北國際會議中心，打造「2.0升級版」規格比照小巨蛋，演出歌曲長達50首，台下歌迷聽得超盡興，好友孔鏘、王彩樺也前來欣賞表演。

一開場三人合唱主題曲〈台三線的月光〉，還有江蕙的〈藝界人生〉拉開序幕；秀蘭瑪雅老神在在負責打頭陣，一掃金曲獎槓龜苦悶，大方露出腰部線條、大跳台式電音High歌〈Don’t吃Don’t吃〉炒熱全場氣氛，接著再帶來〈黃昏的故鄉〉、〈雨夜花〉用招牌R&B唱腔征服現場粉絲。

王瑞霞在歌壇打拚超過30年，這次她特別把自己調整到菜鳥心態，演唱〈是我太軟心〉、〈絕情雨〉等成名曲，她的女兒亮亮到場看她演出，對媽媽獻唱〈你是阮心肝〉。好人緣的她，更邀來「豬肉歌王」蔡小虎擔任嘉賓，合唱〈夢中情〉時王瑞霞一度鼻酸哽咽，蔡小虎馬上安慰她，王瑞霞就開玩笑說：「因為你很貴」溫馨氣氛變搞笑。


▲王瑞霞(左)跟蔡小虎一起合唱〈夢中情〉。（圖／寬宏藝術提供 , 2018.05.27）

黃妃出道近20年，終於獻出人生大場售票演唱會，她擔任第3棒演出，首先演唱招牌曲〈追追追〉、〈非常女〉，她問歌迷：「聽得有開心嗎？但我唱得很痛苦。」還說自爆自己有懼高症，站上升降台上唱得很辛苦，現場粉絲笑翻，之後還說想要提前離開，因為最紅的歌都唱完了，粉絲再度被逗樂。


▲黃妃一出場帶來人氣歌曲〈追追追〉。（圖／寬宏藝術提供 , 2018.05.27）

「姬情台三線」演唱會打破一般拼盤形式，不是簡單接力演唱，特別比照小巨蛋規模呈現，有華麗燈光視覺、打造專屬新歌、拍攝視覺影片，翻唱台語夯曲、致敬天后偶像，演唱會如此用心，就是要展現滿滿誠意給粉絲，希望把台語歌曲繼續傳承發揚下去，共吸引3000位粉絲到場朝聖，最後以〈祝你幸福〉、〈期待再相會〉為演唱會劃下圓滿句點。

關鍵字姬情台三線黃妃秀蘭瑪雅王瑞霞蔡小虎追追追
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