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政治

外交危機　吳釗燮28日赴立院報告

政治中心 / 台北報導2018/05/27 21:02
▲針對一個月來連失多明尼加和布吉納法索兩個邦交國，立法院外交及國防委員會 28 日將邀請外交部長吳釗燮列席報告，並備質詢。（資料照片／林仕祥攝）
▲針對一個月來連失多明尼加和布吉納法索兩個邦交國，立法院外交及國防委員會 28 日將邀請外交部長吳釗燮列席報告，並備質詢。（資料照片／林仕祥攝）

針對一個月來連失多明尼加和布吉納法索兩個邦交國，立法院外交及國防委員會 28 日將邀請外交部長吳釗燮，列席報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」，並備質詢。

吳釗燮給立法院最新書面報告指出，這一個月內，多明尼加及布吉納法索先後和中華民國斷交，對外交工作造成相當衝擊，「相信大家都知道，中國就是唯一因素」。

吳釗燮在書面報告中，提到目前台灣在各邦交區域面臨的主要挑戰。例如拉美地區，中國政府利用該區域國家對招商引資、基礎建設，甚至希望爭取聯合國安理會席次等需求，利誘或威逼友邦，並擴張在該區域的影響力。

在太平洋地區，吳釗燮表示，中國政府近年來持續透過贈與或優惠貸款等方式，在該地區其邦交國大興土木，也透過經貿、漁業，以及推動「一帶一路」計畫，擴張在這個區域的影響力，並企圖藉以利誘友邦。

吳釗燮指出，非洲地區，中國訂於今年9月在北京舉行「中非合作論壇」峰會，並已公開喊話希望所有非洲國家一個都不少出現在中非合作的全家福照片中，野心昭然若揭。

他在報告中也提及，中國政府持續和教廷進行對話，「教廷是我在歐洲唯一邦交國，也可能影響我拉美地區天主教友邦動向」，自然成為中國鎖定的主要目標之一。

吳釗燮強調，政府絕對不會坐視國家的主權、尊嚴和利益一再受到挑戰，也不會讓中國以為台灣會在壓力下讓步退縮，而繼續「軟土深掘」，「這也是蔡總統為何強調我們不會再忍讓」。

吳釗燮表示，台灣的外交工作從來沒有輕鬆過，中國對台灣的外交打壓也從來沒有停止過。他希望國內朝野政黨能夠更加團結，一致對外，因為外交關乎全體台灣人民的利益，「我們別無選擇，只能以團結的台灣，共同對抗中國蠻橫的打壓，開拓台灣的國際空間，也繼續一起為台灣的外交打拚。」

關鍵字多明尼加布吉納法索吳釗燮外交部教廷
面對中國大陸打壓　陸委會硬起來

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