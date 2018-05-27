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國際地景藝術創作　嘉縣府永久展示

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/05/27 20:46
▲嘉義縣政府以「回．嘉」為主題的12組地景藝術創作展，將永久展示。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.05.27）
▲嘉義縣政府以「回．嘉」為主題的12組地景藝術創作展，將永久展示。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.05.27）

嘉義縣政府以「回．嘉」為主題的地景藝術創作展，共有12組藝術作品已完工，並將裝置在嘉義縣政府前廣場、朴子三路與168轉角綠地、東勢公園及表演藝術中心等地永久展示。

國際地景藝術創作將「地景」與「藝術」交互融合，展出動人的嘉藝情懷，曾以「黃色小鴨」風靡全球的荷蘭籍藝術家霍夫曼也應邀出席，一起見證嘉義縣走向文化綠洲，並向鄉親展示他在台灣地區裝置藝術的處女作「泡泡樹蛙」。霍夫曼說，創作靈感除了取自諸羅樹蛙的外型，還要獻給嘉義這塊土地和人民他對台灣的愛心，蛙蛙會吹泡泡，2個泡泡交融在一起，有著「愛」的意涵。

12組藝術品由分別來自荷蘭、匈牙利、日本、中國、台灣等5個國家、12位藝術家完成裝置，縣府前廣場分別有弗羅倫泰因．霍夫曼創作的「泡泡樹蛙」、彭郡茹創作的「大地迎風」、日本藝術家田中等創作的「水波映月」、荷蘭藝術家卡倫．范．歐曼仁的「循環」作品、在地藝術家侯連秦創作的「家」。

朴子三路與168轉角綠地者為李紫晴創作的「花園」，縣治特區東勢公園者為王文志作創作的「飛」、鄧善琪創作的「翱翔天際」、黃沛瀅創作的「坐看雲起」，裝置於嘉義縣表演藝術中心的有匈牙利藝術家約瑟夫．維希創作的「哈囉！嘉義」、戴耘創作的「記憶的台階」、鄭陽晟創作的「攜手相伴」。

嘉義縣長張花冠說：「老天爺送給我們一條黃金地理線—北回歸線，讓嘉義縣有溫暖的太陽，從海、經過平原到山上，成就了適宜氣候，成為北回歸線上最幸福的綠洲、綠寶石，這些都是only one。」縣府團隊善用這些渾然天成的巧實力與軟實力，讓地方文化與藝術創作跨域結合，展現出在地環境美學與空間文化特色，發展出最適合嘉義縣的美麗藝術風情。

關鍵字嘉義縣政府回．嘉地景藝術黃色小鴨霍夫曼張花冠
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