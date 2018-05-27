兒子拍紀錄片登國際影展　許冠文變彩蛋驚喜現身

許思維提起會想要拍攝這個紀錄片的緣由，是因為想要數位修復許氏兄弟電影《天才與白痴》時，發現了海報設計師阮大勇這號人物，他曾經幫許氏兄弟創作繪製了17部票房電影，但似乎已經遠離電影圈，所以開始想要找到他跟他親自道謝。

80年代許冠文、許冠傑兄弟的票房電影，以及成龍、李小龍的賣座電影海報，都是出自海報設計師阮大勇之手，但他卻鮮為人知，沒想到因緣際會竟成為許冠文之子許思維、首部紀錄片作品《海報師：阮大勇的插畫藝術》的主角，更獲得香港金像獎的「專業精神獎」，這次許思維帶著這部電影來台參加「政大中文影展」，並接受媒體訪問。

當初許思維也沒有想到要拍成電影，但在搜尋阮大勇過程中，卻發現原來他和父親許冠文，人生軌跡有著相當奇妙的相似處，於是決定拍攝成紀錄片，甚至在片中還邀請到許冠文來當神祕嘉賓，成為片中的驚喜彩蛋，兩人的緣分也終於拉上線。



▲▼許思維（上圖）以前很排斥電影圈，如今拍攝紀錄片《海報師：阮大勇的插畫藝術》。（圖／甲上，2018.05.27）

《海報師：阮大勇的插畫藝術》也獲得許多國際影展的邀約，而父親許冠文則意想不到，原本年輕時抗拒跟電影圈接近的許思維，能夠有這樣的成績，欣喜自然不在話下。

電影以尋訪神級插畫大師阮大勇先生的經歷作為主軸，將阮大勇的生平、藝術成就、相關作品，以及他在華語電影文化上累積的電影與貢獻，巧妙收攏在電影之中，並從鍾鎮濤、祈文傑、馬榮成等人的口述追憶中，帶領觀眾進入阮大勇的居所「染墨齋」，一探這位人稱「總能畫出電影神髓」的傳奇大師，所走過的藝術足跡。