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蘇貞昌造訪二重疏洪道秀政績　質疑新北市府不關心勞工

記者陳志仁／新北報導2018/05/27 20:34
▲蘇貞昌今（27）日身穿黃色的POLO衫與台南市代理市長李孟諺，在新北市議員李坤城、邱婷蔚、李倩萍的陪同下，前往二重疏洪道親水公園騎腳踏車。（圖／蘇貞昌辦公室提供）
▲蘇貞昌今（27）日身穿黃色的POLO衫與台南市代理市長李孟諺，在新北市議員李坤城、邱婷蔚、李倩萍的陪同下，前往二重疏洪道親水公園騎腳踏車。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（27）日「訪老朋友談新希望」行程來到新北市二重疏洪道親水公園，與台南市代理市長李孟諺暢談當年整治二重疏洪道的過程；蘇貞昌強調，若市府有遠見，就能讓市民有更好的生活。

針對國民黨新北市長參選人侯友宜批評用國家資源匯入黨的競選機器，蘇貞昌回應，侯友宜如果懂這個道理，就不要把整個新北市政府的團隊變成競選團隊；蘇貞昌質疑，朱立倫與侯友宜做了七年半的新北市長、副市長，新北市有185萬的勞工，去年新北市議會通過決議要求比照公務員補助失業勞工子女的教育補助金，結果一年多過去了，市政府也不說窒礙難行、應該怎麼樣。

蘇貞昌說，新北市議會審議今年的預算時，才發現新北市政府不但沒有答覆且沒有辦理，時任副市長的侯友宜竟然說「窒礙難行」，這就是不照顧勞工！而時任勞工局局長的謝政達到哪裡去了呢？謝政達跑到侯友宜的競選總部去了，他哪裡有關心勞工？看看整個新北市政府的團隊，都變成侯友宜的競選團隊，這就是違反行政中立的大鯨魚。

蘇貞昌解釋，總統蔡英文自己不僅住在新北市、也選過新北市長，「她也看到我（蘇貞昌）的行政效率，所以她非常有信心地說，過去我（蘇貞昌）當縣長當的這麼好，未來如果我（蘇貞昌）當新北市長，用我（蘇貞昌）的執行力，跟對新北市的熟悉及團隊，大家的努力一定會更好；她（蔡英文）是從這個角度講，跟資源完全沒有關係，講的是能做事、會做事。」

關鍵字蘇貞昌李孟諺侯友宜新北市二重疏洪道訪老朋友談新希望蔡英文
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