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中央社

哥倫比亞總統大選 考驗與革命軍和平協議

中央社2018/05/27 20:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社波哥大27日綜合外電報導）哥倫比亞今天舉行總統選舉，這場引起分歧的選舉結果很可能影響政府與哥倫比亞革命軍（FARC）簽署的脆弱和平協議。

民調領先的保守派候選人杜克（Ivan Duque）認為，政府與哥倫比亞革命軍簽訂的協議對這支叛軍太寬大，誓言要重訂協議。哥倫比亞革命軍對哥倫比亞人發動長達數十年的恐怖戰爭後，轉型為政黨。

杜克獲41%選民支持，領先主要對手、左翼前波哥大市長裴卓（Gustavo Petro）12個百分點。裴卓支持與FARC的和平協議。

58歲的裴卓原是現已解散的反叛團體四月十九日運動（M19）成員，是這次總統選舉的黑馬，翻轉眾人預期。哥倫比亞總統大選傳統上由右派主導。

裴卓的選舉演說鼓吹反對不平等和貪腐，團結了眾多哥倫比亞民眾，使他成為首位有機會進入第二輪總統選舉的左翼候選人。

據信目前沒有任何一名候選人能贏得足夠選票，可在第一輪投票中勝出，可能須於6月17日進行決選。

現任總統桑托斯（Juan Manuel Santos）2016年與哥倫比亞革命軍簽署協議，並獲諾貝爾和平獎，他將於8月下台。

和平協議生效才一年多，至今仍脆弱。哥倫比亞革命軍轉型為政黨後，在3月國會選舉未能贏得大眾支持，除了和平協議中商定給予的10席以外，未能再增加席位。（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070527

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