哥倫比亞總統大選 考驗與革命軍和平協議

（中央社波哥大27日綜合外電報導）哥倫比亞今天舉行總統選舉，這場引起分歧的選舉結果很可能影響政府與哥倫比亞革命軍（FARC）簽署的脆弱和平協議。

民調領先的保守派候選人杜克（Ivan Duque）認為，政府與哥倫比亞革命軍簽訂的協議對這支叛軍太寬大，誓言要重訂協議。哥倫比亞革命軍對哥倫比亞人發動長達數十年的恐怖戰爭後，轉型為政黨。

杜克獲41%選民支持，領先主要對手、左翼前波哥大市長裴卓（Gustavo Petro）12個百分點。裴卓支持與FARC的和平協議。

58歲的裴卓原是現已解散的反叛團體四月十九日運動（M19）成員，是這次總統選舉的黑馬，翻轉眾人預期。哥倫比亞總統大選傳統上由右派主導。