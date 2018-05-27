金點新秀設計奪獎 講幹話反映世代現象

（中央社記者陳清芳、林欣慧、蕭惠敏台北27日電）金點新秀年度設計獎今天頒獎，七個獎項得主出爐，樹德科技大學學生團隊的作品「講幹話」，獲得評審喝采，摘下視覺傳達設計類獎項。
視覺傳達設計類評審陳俊良認為，「講幹話」以嘲諷和揶揄的方式呈現了這個世代的無奈，也引起許多人的共鳴，以簡單的三個顏色呈現，簡潔有力，展現學生團隊想表達的態度。
籌備「講幹話」的蔡偉群同學表示，設計理念只是想展現台灣特色，某次朋友聚會聊天時想到這個時代的流行語—講幹話，促使他們以此發想創作。
蔡偉群闡述，「 講幹話」有三套書，每套四個類目，作品出現男女朋友分手時會說的「我知道你過得不好我就開心了」，其實這就是一種講幹話。
今年金點新秀設計獎共收到64校137系所共4834件作品參加，849件進入決選，最後七個類別各一件作品脫穎而出。其中，蔡偉群和陳怡安、林采玲、許宸瑋、鄭文雅以「講幹話」，獲得視覺傳達設計類獎項
至於其他獎項得主，產品設計類：Bris（實踐大學陳孟昀、黃照翔）。工藝設計類：皮革音響（大同大學賴佑昇、蔡世元）。
時尚設計類：賣畫（輔仁大學鄭淳云）。包裝設計類：直白水產（樹德科技大學顏宏霖、楊聖雯、黃俊凱、簡至瑄、陳筠蘋、蔣雲霓）。
數位多媒體設計類：首席（國立台灣藝術大學劉珈妤、林于心、陳奕儒）。空間設計類：彼處的自我歸屬（大葉大學葉佩姍、張育豪）。
金點新秀設計獎即將在松山文創園區台灣設計館舉辦「新新：2018金點新秀設計展」，展期6月5日至9月30日止，展出年度得獎作品，以及由跨領域評審挑選出的入圍名單（編輯：陳清芳）1070527