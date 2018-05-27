金點新秀設計奪獎 講幹話反映世代現象

（中央社記者陳清芳、林欣慧、蕭惠敏台北27日電）金點新秀年度設計獎今天頒獎，七個獎項得主出爐，樹德科技大學學生團隊的作品「講幹話」，獲得評審喝采，摘下視覺傳達設計類獎項。

視覺傳達設計類評審陳俊良認為，「講幹話」以嘲諷和揶揄的方式呈現了這個世代的無奈，也引起許多人的共鳴，以簡單的三個顏色呈現，簡潔有力，展現學生團隊想表達的態度。

籌備「講幹話」的蔡偉群同學表示，設計理念只是想展現台灣特色，某次朋友聚會聊天時想到這個時代的流行語—講幹話，促使他們以此發想創作。

蔡偉群闡述，「 講幹話」有三套書，每套四個類目，作品出現男女朋友分手時會說的「我知道你過得不好我就開心了」，其實這就是一種講幹話。