NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大谷首度對決田中　扛四番先發上陣搞女大生挨告　周伯勳工作恐不保什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

金點新秀設計奪獎 講幹話反映世代現象

中央社2018/05/27 20:04
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳清芳、林欣慧、蕭惠敏台北27日電）金點新秀年度設計獎今天頒獎，七個獎項得主出爐，樹德科技大學學生團隊的作品「講幹話」，獲得評審喝采，摘下視覺傳達設計類獎項。

視覺傳達設計類評審陳俊良認為，「講幹話」以嘲諷和揶揄的方式呈現了這個世代的無奈，也引起許多人的共鳴，以簡單的三個顏色呈現，簡潔有力，展現學生團隊想表達的態度。

籌備「講幹話」的蔡偉群同學表示，設計理念只是想展現台灣特色，某次朋友聚會聊天時想到這個時代的流行語—講幹話，促使他們以此發想創作。

蔡偉群闡述，「 講幹話」有三套書，每套四個類目，作品出現男女朋友分手時會說的「我知道你過得不好我就開心了」，其實這就是一種講幹話。

今年金點新秀設計獎共收到64校137系所共4834件作品參加，849件進入決選，最後七個類別各一件作品脫穎而出。其中，蔡偉群和陳怡安、林采玲、許宸瑋、鄭文雅以「講幹話」，獲得視覺傳達設計類獎項

至於其他獎項得主，產品設計類：Bris（實踐大學陳孟昀、黃照翔）。工藝設計類：皮革音響（大同大學賴佑昇、蔡世元）。

時尚設計類：賣畫（輔仁大學鄭淳云）。包裝設計類：直白水產（樹德科技大學顏宏霖、楊聖雯、黃俊凱、簡至瑄、陳筠蘋、蔣雲霓）。

數位多媒體設計類：首席（國立台灣藝術大學劉珈妤、林于心、陳奕儒）。空間設計類：彼處的自我歸屬（大葉大學葉佩姍、張育豪）。

金點新秀設計獎即將在松山文創園區台灣設計館舉辦「新新：2018金點新秀設計展」，展期6月5日至9月30日止，展出年度得獎作品，以及由跨領域評審挑選出的入圍名單（編輯：陳清芳）1070527

總統府音樂會 總統盼民眾對...擱淺金門近2個月 陸籍貨船...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan