他放下菜刀半路出家拍片　搖身變成國際名導

葛雷澤原是著名廚師，由他開班授課的廚藝課場場爆滿，但是他實在太愛電影，竟然放下菜刀、半路出家投考電影學院，結果畢業短片即入選坎城影展導演雙周，而他推出的首部劇情長片《我的蛋糕師情人》，不僅入選全球70餘個國際影展，好萊塢片商更聞香而來買下電影翻拍版權，讓他從名廚搖身一變成國際名導。

名廚出身的導演歐佛勞爾葛雷澤，拍攝新片《我的蛋糕師情人》，本來打算在片場下廚料理片中各色美食，但無奈擔任導演讓他分身乏術，只好忍住手癢專心導戲，更透過關係找來柏林知名蛋糕師，負責片中出現的各式甜點，直到要吃殺青酒，導演才親自下廚宴請劇組。