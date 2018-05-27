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娛樂

他放下菜刀半路出家拍片　搖身變成國際名導

記者翁新涵╱台北報導2018/05/27 20:27
▲名廚導演歐佛勞爾葛雷澤，不僅出版食譜（左），也拍出美食電影。（圖／安可，2018.05.27）
▲名廚導演歐佛勞爾葛雷澤，不僅出版食譜（左），也拍出美食電影。（圖／安可，2018.05.27）

葛雷澤原是著名廚師，由他開班授課的廚藝課場場爆滿，但是他實在太愛電影，竟然放下菜刀、半路出家投考電影學院，結果畢業短片即入選坎城影展導演雙周，而他推出的首部劇情長片《我的蛋糕師情人》，不僅入選全球70餘個國際影展，好萊塢片商更聞香而來買下電影翻拍版權，讓他從名廚搖身一變成國際名導。

名廚出身的導演歐佛勞爾葛雷澤，拍攝新片《我的蛋糕師情人》，本來打算在片場下廚料理片中各色美食，但無奈擔任導演讓他分身乏術，只好忍住手癢專心導戲，更透過關係找來柏林知名蛋糕師，負責片中出現的各式甜點，直到要吃殺青酒，導演才親自下廚宴請劇組。

葛雷澤也因該片成為票房口碑兼具的名導，從廚師正式轉職電影導演，並開始籌備新片，但他仍無法忘情烹飪，至今還在開班傳授廚藝，今年更打算出版一本食譜，他也自嘲：「所以我的下一部新片可能還要很久。」

《我的蛋糕師情人》描述柏林的年輕蛋糕師傅，有個祕密男友，男友在家鄉有妻小，只能每月到柏林出差時才能與他相聚。後來男友車禍身亡，蛋糕師來到男友的家鄉，卻意外成了男友妻子咖啡廳的員工，並盡情發揮手藝，用糕點拉近了每個人之間的距離，直到男友妻子發現了他的真實身分，原本以為找到情感依靠的兩人，又面臨了難關…。

 

關鍵字我的蛋糕師情人歐佛勞爾葛雷澤
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