NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大谷首度對決田中　扛四番先發上陣搞女大生挨告　周伯勳工作恐不保什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

重度失智插鼻胃管惹糾結 預立醫療決定免爭議

中央社2018/05/27 20:31
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北27日電）未來病人自主權利法上路，民眾先預立醫療決定可拒絕特定重病的維生治療，如極重度失智者要不要「插鼻胃管」，都可預先決定，也可避免親屬意見不同反目成仇的悲劇。

名作家瓊瑤曾因不忍丈夫平鑫濤失智插鼻胃管之苦，和繼子女隔空交火，也引發失智照護討論。知名體育主播傅達仁也因不堪罹癌痛苦，除曾遠赴瑞士拿「安樂死」門票，也希望力推台灣安樂死合法，讓人人享有「善終」的權利。

善終是每個人心之所望，沒有人願意延長痛苦的死亡過程，或沒有尊嚴只能「等死」。但台灣民情普遍忌諱談死，家庭觀念重，要讓「善終」觀念深植人心，還有賴持續教育。

亞東醫院一般神經科主任甄瑞興就說，失智症持續惡化會認不得人、不能吃，病人家屬只有兩條路可選，放鼻胃管或不要放。放了可多活1、2年，不放就得餵食，但餵食量會逐漸減少，病人約3至4個月會脫水往生。

甄瑞興說，台灣的家屬常會說：「我不能不放鼻胃管阿，否則大伯會罵我，把老公餓死了，以後會變餓死鬼」；但也曾照顧過外籍的失智患者，就不願意放置鼻胃管，因為國外並沒有放鼻胃管維生的觀念。

還有另一個困境，甄瑞興表示，臨床上看到很多失智病人到了末期「叫天天不應、叫地地不靈」，什麼事情都不能做，病人本身很痛苦。但尊重病人的善終意願，也必須家人要能理解和接受。曾遇過病人家屬，因決定不放鼻胃管，結果病人往生後，內心飽受折磨，不斷自問：「是不是我餓死了媽媽？」

失智症患者家屬林繼嚴已預立醫療決定，且也決定，若妻子日後進展到重度失智時不會插管餵食，就讓妻子順其自然迎向死亡。不過，他認為，台灣社會家庭觀念很重，其他親屬的意見常可能產生干擾，醫療院所多不願惹麻煩，就算預立決定，也不一定就能執行，或必須面對極大的壓力。

林繼嚴說，預立醫療決定可減少家人代為決定的壓力，但預立之後一定要廣為跟親友宣傳、耳提面命，讓所有親人朋友都知道，以防有「只出一張嘴」的親戚，可能一句閒言閒語就壞事。

台灣在2000年公布施行安寧緩和醫療條例，減輕罹患嚴重傷病、醫療無法治癒的末期病人身心靈性的痛苦，給予緩合治療的支持。在2016年又公告病人自主權利法，除「善終」2字明文入法，也考慮了除末期病人以外的其他重病患者的需求。

但想要「善終」，可要做足準備。年滿20歲、具有完全行為能力者，可以預立醫療決定，選擇在遇到「末期」、「不可逆轉的昏迷」、「永久植物人」、「極重度失智」及「經政府公告的疾病」下，要不要接受「維生治療」、「人工營養及流體餵養」、或要接受一段時間，但無效就放棄；或全交由醫療委任代理人決定。

要預立醫療決定，必須先進行預立醫療照護諮商，此諮商平均時間約需2個多小時，由醫護團隊詳細跟民眾解釋醫療決定的內容跟選項，且醫療機構要在預立的醫療決定上核章證明，再經過公證或見證，最後還要註記在全民健保IC卡，才算完成預立醫療決定且具效力。若簽完後改變心意，可隨時變更，但必須再走一次變更程序。

預立醫療決定的「前置作業」繁複且嚴謹，考量台灣的社會民情及傳統觀念，病人親屬常與病人的意願不一致，病主法也明訂，病人的配偶、親屬等都不能妨礙醫師執行病人的醫療選擇。

甄瑞興說，病人自主、失智安寧的議題不是單靠法律就能解決的問題，在台灣社會還有很大的討論空間，最好的做法是病人在早期失智時就先做好終身的安排，因疾病的失能已可預期，應及早做好決定。（編輯：張銘坤）1070527

擱淺金門近2個月 陸籍貨船...菲觀光勝地保和島 鎮長遇刺身

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan