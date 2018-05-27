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第十屆青春音樂季決賽　許永霖以「飄走」獲金

記者金武鳳／台中報導2018/05/27 21:19
▲勤益科大舉辦第十屆「青春音樂季」決賽，七組學生團隊競逐金牌大獎。（圖／金武鳳攝 , 2018.5.27)
▲勤益科大舉辦第十屆「青春音樂季」決賽，七組學生團隊競逐金牌大獎。（圖／金武鳳攝 , 2018.5.27)

由國立勤益科大舉辦的青春音樂季，今年邁入第十屆，來自全台大專院校及高中職學生組成的團體與個人，今天以草坪音樂會方式進行大決賽，台上年輕學子以自創歌曲揮灑才藝，台下則是親友團組成的啦啦隊熱情呼應，台上台下嗨翻天，也讓今天的勤益校園很搖滾。

第十屆青春音樂季以「時跡歹」為主題，吸引來自全台40多組大專與高中的團體和個人參賽，經過初賽共有7組團體和6組個人進行決賽，今天下午在勤益科大青永館前草地舉行決賽，不論團體還是個人，都演唱自己創作歌曲，展現詞曲創作才華。


▲獲得青春音樂季個人組金牌的許永霖（右)，以一曲「飄走」牌敗對手。（圖／金武鳳攝 , 2018.5.27)

青春音樂季延續十年來，已成了校際間傳統音樂會，每年吸引勇於創作的年輕學子競逐才藝，多年來，已有不少學子因此展露才華，尚未畢業即被唱片公司網羅。今天的決賽，邀請音樂界名人阿樂、陳翰及丁德毅進行評審，個人組由許永霖以「飄走」奪金，團體組則由Starlight in Your Eyes獲得第一。

勤益科大文化創意事業系助理教授陳湘湘表示，透過這項比賽，除了培育詞曲創作等音樂人才，更讓學生從舉辦活動中，學習到管理、策展、錄影、錄音、ＭＶ製作，讓課堂的理論能在實務運作中得到印證。

勤益科大人文創意學院院長宋文沛則表示，已與泰國佛統大學簽署MOU，明年將派幾隊學生參加青春音樂季比賽，除了讓兩國學生可藉此進行交流，並讓此項賽事更有看頭，擴大成國際性的比賽。

 

關鍵字勤益科大青春音樂季決賽
總統府音樂會登場　蔡英文出席聆聽

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