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中央社

紐時：為救經濟和政權 金正恩力保川金會

中央社2018/05/27 21:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾27日綜合外電報導）美國總統川普24日突然取消6月12日和北韓領袖金正恩的「川金會」，北韓的回應卻相當友善委婉，仍期望會面成真。分析家指出，金正恩為發展經濟和鞏固政權，需要保住這場峰會。

川普24日以金正恩最近談話顯露「無比憤怒與公然敵意」為由取消峰會，北韓官方25日隨即表示「相當遺憾」，且「願意隨時（和美方）面對面坐下來」溝通。金正恩26日更突然和南韓總統文在寅會面，並表明拯救川金會的「堅定決心」。

「紐約時報」報導，金正恩對於川普取消峰會的回應有所節制，他隨後又採取不尋常的急迫外交行動。分析家認為，這些作法強烈顯示，金正恩不只是想要和美國達成外交協議，他可能還需要這項交易。

首爾峨山政策研究院（Asan Institute forPolicy Studies）高級研究員申英哲（Shin Beom-chul，音譯）表示：「北韓在制裁下雖還能存活，尤其若獲得中國幫助；但只要制裁不解除，金正恩便永遠無法實現他承諾人民的快速經濟成長。」

1990年代數百萬北韓人因饑荒餓死。金正恩7年前上台時承諾，將讓北韓不再受物資缺乏所苦。他去年還因未實現承諾向全國道歉，今年又對2500萬國人表示，北韓如今已擁有核武，在經歷國際制裁多年後，國家方向可轉為繁榮經濟。

美國帶頭對北韓施加「最大壓力」所採取的最新一輪制裁，已破壞北韓獲取強勢貨幣購買進口物資的能力。聯合國安全理事會（UNSC）去年9月開始封鎖所有北韓主要出口品，包括煤炭、鐵礦砂、海產和織品。若全力執行，北韓90%出口將被封殺。

北韓對中國出口占對外貿易的超過90%。去年這部分出口額已下滑1/3至16億5000萬美元，近幾個月北韓對中國出口量更劇減達95%。聯合國的制裁也使得北韓進口煉油品銳減90%，造成當地汽油價格翻倍。

儘管如此，分析家指出，無論制裁帶來多大痛苦，金正恩也不會願意放棄核武。除非能夠達成一份協議，讓他在沒有核武作後盾的情況下，也能感到絕對安全。保住北韓的金氏政權，是他不容協商的首要考量。

然而，34歲的金正恩表現出願意繼續推動外交努力，顯示他可能面臨壓力，必須滿足國內對經濟擴張的越來越高期待，和擺脫制裁帶來的痛苦限制。

峨山政策研究院分析家全景勳認為，若北韓不趕快和美國重拾外交努力，金正恩可能面臨越來越大的壓力，必須恢復核子測試，以施壓美國和「挽救他在國內外下滑的地位。」

「紐約時報」指出，金正恩或許大權在握，但不能保證他能長久身為北韓不容置疑的領導人。即使金正恩曾表示，核武是確保北韓生存的「寶劍」，他和川普談合作，可能令北韓軍方高階人士感到不安，擔心他拱手讓出北韓擁有的核武。

另一方面，金正恩上台後曾促進市場成長，並使得北韓出現一群富有階層。在他執政下，新一代北韓人民成長過程可接觸DVD和透過隨身碟散布的南韓肥皂劇及電影，因而更加嚮往較好的生活品質。

金正恩曾激發國人對國家經濟繁榮的期待，卻未能滿足這份期待，這恐怕會令曾經嚐過較富足生活的北韓民眾憤怒。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070527

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